Семь вещей, которые нужно делать каждый день

Сделать каждый день хотя бы немного лучше проще простого. Чем больше пунктов из списка вы готовы интегрировать в свою жизнь, тем радостнее будут ваши будни в конечном счете. Счастье складывается из мелочей!

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Отпускайте комплименты

Даже самый простой комплимент может скрасить чей-то день. Осознайте свою власть над хорошим настроением окружающих вас людей и пользуйтесь ей с удовольствием: это вдохновляет, не так ли? Даже мимолетное «отлично выглядишь» и «мне нравятся ваши туфли» может заставить кого-то быть на седьмом небе от счастья. Говорите комплименты каждый день и наблюдайте, как ваша собственная жизнь меняется к лучшему в окружении счастливых людей.

Делайте зарядку

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Для получения заметного эффекта от силовых тренировок достаточно уделять время спортзалу 2-3 раза в неделю, но это не повод пропускать ежедневную зарядку. Разминка в самом начале дня сделает утро по-настоящему добрым — вы наполнитесь энергией, перестанете засыпать на ходу и отметите общее улучшение самочувствия. Ставить рекорды не нужно — выполняйте упражнения с удовольствием, в своем темпе.

Делайте что-то новое

Пробуйте что-нибудь новое каждый день, чтобы недели и даже годы не превращались в череду однотипных будней и скучных выходных. Это может быть что-то незначительное: например, новый сорт чая или необычный путь на тренировку или работу. Подобные мелочи позволяют по-новому взглянуть на жизнь и могут открыть вам глаза на вещи, которых вы не замечали ранее, в том числе не упустить интересные знакомства и возможности.

Застилайте постель

Заправить постель — вероятно, последнее, что вам хочется сделать после пробуждения. Тем не менее это одна из тех вещей, которые не стоит игнорировать. Оставляя хаос и беспорядок после себя, вы начинаете день не лучшим образом. Сделайте над собой усилие, чтобы идеально застелить вашу постель. Что может быть лучше в конце тяжелого дня, чем оказаться в собственной безукоризненной кровати... Хорошие матрацы и постельное белье принято сравнивать с дорогими отелями, но кто сказал, что первоклассный отдых невозможен дома?

Признавайтесь в любви

Не только ваша вторая половинка, но и ваши родители, братья, сестры, да и хорошие друзья будут рады, если вы позвоните только чтобы сказать, как сильно вы их цените и любите. Иногда такая простая фраза, как «я люблю тебя», может менять жизни. Каким бы скупым на эмоции ни был человек, ему все равно важно знать, что кому-то он небезразличен. Пускай близкие ни на секунду не сомневаются в вашем теплом к ним отношении.

Делайте что-то значимое

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Чтобы жизнь не казалась пустой и бессмысленной спустя годы, убедитесь, что делаете что-то значимое каждый день. Кто-то находит себя в благотворительности, а кто-то вкладывает душу в свою профессию. Если миссия врача или спасателя не вызывает вопросов, то, например, работа парикмахера может казаться не такой уж значительной. Но важно то, какой смысл мы сами вкладываем в свои дела. Для кого-то и смена образа может стать переломным моментом в жизни, не так ли?

Стройте планы на следующий день

Будем откровенны — даже время на спонтанные решения бывает полезно заранее запланировать. Четкий план на следующий день не «убивает» творчество, а систематизирует его — вы успеваете больше и не вините себя за пустую трату времени. Четкое понимание, что вы достигли цели, мотивирует и позволяет радоваться даже самым маленьким победам. Старайтесь создавать списки дел, которые реально воплотить в жизнь. Так вы сможете видеть цельную картину дня и не страдать при этом от стресса.