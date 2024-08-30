Девушка потеряла интерес к сексу из-за привычки партнера

Девушка пожаловалась, что после переезда к возлюбленному потеряла интерес к сексу из-за одной его привычки. Соответствующий пост она опубликовала на форуме Reddit и попросила совета у читателей, пишет Daily Mirror.

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21-летняя девушка рассказала, что причиной проблемы стала неряшливость ее партнера. Она уточнила, что его не беспокоит ни мусор, ни полная корзина грозного белья.

«Я его полная противоположность. Мне нетрудно убрать дома, но он даже не пытается уважать мой труд», — возмутилась автор поста.

Пользовательница форума отметила, что из-за бытовых разногласий она потеряла сексуальный интерес к партнеру: между ними уже несколько недель нет секса. Однако, по ее словам, мужчину это нисколько не тревожит. Более того, по признанию девушки, интимная близость между ними и раньше не была на высоте: секс всегда происходил в одной позе, а прелюдия была короткой и неловкой. Тем не менее она любит партнера и считает его идеальным.

В комментариях к посту пользователи посоветовали автору публикации бросить мужчину, несмотря на чувства к нему. Многие отметили, что в этих отношениях нет главного: совместных усилий, уважения и близости.

Однако девушка не последовала советам. Позже она дополнила историю и сообщила, что мужчина все-таки сделал уборку и даже приготовил ужин. Кроме того, по ее словам, он признался, что у него низкое половое влечение, поэтому ему легко обходиться без секса. Девушка отметила, что ее это обстоятельство не огорчило, так как она и сама не может похвастаться высоким темпераментом.

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