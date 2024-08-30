Раскрыт простой способ разнообразить секс с партнером

Сексолог Тайоми Морган рассказала, что секс по телефону — это отличный способ сделать интимную близость ярче как для партнеров, находящихся на расстоянии друг от друга, так и для желающих укрепить эмоциональную близость и разнообразить сексуальную рутину. Ее совет приводит для издания The Cut.

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По словам Морган, секс по телефону способен развить эротические фантазии и укрепить интимную близость, но для этого необходимо знать, что именно нравится партнеру.

«Расскажите друг другу свои фантазии и то, какие сюжетные линии вам нравятся. Предварительное обсуждение поможет снизить тревожность у новичков в ролевых играх по телефону», — заверила она.

Экс-оператор секса по телефону Деметра ДеЛюн посоветовала создавать соответствующую обстановку, прежде чем приступать к жарким разговорам по телефону. По ее мнению, важную роль играют многие мелочи — от антуража комнаты до белья и образа в целом.

Эксперты не рекомендуют выдумывать себе фантазийный образ для сексуальных разговоров по телефону, лучше оставаться самими собой и следовать своим сексуальным предпочтениям. Перевоплощаться в выдуманного персонажа можно, только заранее договорившись с партнером об этом.

Секс по телефону — это прежде всего описания, поэтому во время беседы следует рассказать любимому человеку о том, что происходит вокруг, что из белья надето, аромат какого парфюма исходит от тела. Также во время секса по телефону можно и нужно говорить о своих желаниях и давать волю фантазии, продолжила ДеЛюн.

При этом до начала пикантной беседы необходимо обговорить с партнером границы дозволенного, отметила Морган. Также следует напомнить, что все услышанное не предназначено для посторонних ушей. Если же новичку секс по телефону не понравится, не нужно стесняться откровенно сказать об это партнеру. В случае, если беседа вообще вышла из-под контроля, всегда можно повесить трубку и прекратить действо, заключили специалисты.

Ранее сексолог Джорджия Грейс объяснила основные различия между мужским и женским сексуальным влечением. По ее словам, принято считать, что мужское половое влечение сильнее женского, однако биологических предпосылок для этого утверждения нет.