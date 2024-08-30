Две причины, которые мешают счастью в личной жизни

Если одиночество — не ваш осознанный выбор, учтите, что психологи выделают две основных причины, по которым может быть сложно найти романтического партнера. Так, исследование 2013 года, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, показывает, что, хотя «розовые очки» могут повысить вашу удовлетворенность отношениями, чрезмерно идеализировать партнера не стоит — это чревато нереалистичными ожиданиями и дополнительным давлением, что в конечном итоге только навредит.

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Специалисты рекомендуют задуматься о причине завышенных требований. Действительно ли ваши ожидания связаны с совместимостью или идеальный кандидат нужен для самоутверждения? Людей без недостатков не бывает — вопрос лишь в том, какие из них кажутся вам симпатичными, а какие — неприемлемыми. Кроме того, зарождению отношений могут мешать некоторые внутренние установки. Например, убеждения, что вы не достойны любви или что все отношения травматично заканчиваются спустя время.

Подобные тезисы часто уходят корнями в прошлый опыт или страхи. Возможно, вы пережили пару болезненных разрывов, стали свидетельницей нездоровых отношений в детстве или «набрались» их от вашего окружения. Приверженность таким убеждениям может влиять на ваши действия и решения — в результате вы неосознанно делаете все, чтобы избежать близости, даже если в то же время мечтаете о настоящей любви.