Пять неожиданных причин, почему женщина теряет интерес к мужчине

Достаточно привычно стало говорить о потере интереса мужчины к женщине, обратная же ситуация удивляет. При этом представители сильного пола жалуются на потерю интереса понравившейся женщины чуть ли не в несколько раз чаще своих партнерш. Психолог Татьяна Лещинская назвала основные причины, почему женщина может начать постепенно отдаляться.

Женщина тоже охотница

Как бы странно это ни прозвучало, но и у женщин есть инстинкт преследования. Татьяна:

«Когда мужчина „сдается“ и раскрывает свои чувства, женщины с определенным психотипом теряют азарт, а без него просто не представляют любовь».

Стоит ли говорить, что таким «хищницам» крайне сложно удержаться в одних отношениях.

Партнеры по-разному воспринимают любовь

Мужчинам не так просто скрыть сексуальное влечение. Женщины, по крайней мере, опытные, хорошо чувствуют, когда поклонник готов сказать и сделать все, что угодно, лишь бы заполучить ее в постель. Такой расклад устраивает далеко не всех, и женщина может банально разочароваться в мужчине. Татьяна:

«Убить женский интерес стремлением к сексу очень просто. Наш мозг в любви работает не по мужскому типу, но сильный пол чаще всего этого не осознает».

Ритмы партнеров не совпадают

Иногда женщина не всегда готова так быстро ответить на признание мужчины, который уже успел построить совместные планы на ближайшее будущее. В такой ситуации женщина закрывается и отстраняется. Бывает и обратный случай — она слишком долго ждет, когда мужчина сделает первый шаг, и тут уже ее чувства перегорают. Несовпадение темпераментов может стать серьезным препятствием на пути к счастливым отношениям.

Незавершенность

Когда женщина эмоционально задерживается в прошлых отношениях, ей практически невозможно принять чувства нового мужчины, который в свою очередь не понимает, почему женщина его мечты так холодно реагирует на проявление интереса в ее сторону. Женщине может быть нужно больше времени на принятие решения — стоит ли вступать в новые отношения прямо сейчас, причем это не зависит от того, насколько ей нравится конкретный мужчина.

Женщина-интимофоб

Боязнь близких отношения, как поясняет наш эксперт, называется интимофобией, и чаще всего встречается среди женщин. Дело в том, что женском мозге срабатывает защитная реакция, когда она понимает, что назревают новые отношения. Она просто не готова так близко подпустить к себе человека, но это не мешает ей быть благосклонной к мужчине, что вводит последнего в замешательство.