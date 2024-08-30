Нейропсихолог рассказала, чем опасны медитации от блогеров

Духовные практики, медитации уже стали частью нашей жизни. Остановить стремительный бег времени, замереть в моменте и сквозь созерцание и внутреннюю сосредоточенность познать истинного себя, свои цели и задачи. Сегодня нейропсихологи и психотерапевты говорят о медитациях как о мощнейшем инструменте работы со своим сознанием. И вот здесь кроется опасность, так как нечистоплотные люди не прочь этим нашим сознанием поманипулировать. О том, чем опасны медитации от блогеров и медийных персон, мы поговорили с дипломированным врачом, психосоматологом и нейропсихологом Екатериной Тур.

Чем опасны медитации от блогеров

«На дурачка не нужен нож, ему с три короба наврешь» — со времен обаятельных мошенников из сказки про Буратино много воды утекло.

Но приемы и методы все те же. Разочарованными, отчаявшимися людьми манипулировать легче. За немаленькие суммы инфоцыгане обещают решить все наши проблемы, начиная от конфликтов с любимым человеком и заканчивая финансовым благосостоянием и здоровьем.

«Сядьте в позу лотоса, повторяйте за мной — и будет вам счастье».

Увы, зачастую вместо обещанного благосостояния такой псевдоспециалист способен внушить разрушающие установки.

«Главный недостаток многих современных медитаций состоит в том, что они не имеют никакой связи с психологией и психотерапией. Несмотря на отсутствие профессиональной подготовки, их авторы часто обещают решение проблем с родом, возможность мгновенно стать богатым, волшебным образом исцелиться и даже забеременеть. Но это всего лишь манипуляции», — уверяет нейропсихолог.

Когда люди попадают в беду, они начинают верить в самые неправдоподобные вещи и малоэффективные методы, что называется, цепляться за соломинку. Этим и пользуются инфоцыгане. Им кажется, что можно вложить в голову человека некую информацию, из которой потом сложится успешная жизнь. Клиент платит деньги (порой немалые), но чуда не происходит.

«Блогерские медитации не просто бесполезны, но и по-настоящему опасны. Это продукт для продажи, он обещает златые горы, а в действительности внушает разрушительные установки», — говорит наш эксперт.

Последствия негативного влияния

Неумелое вмешательство в наши тонкие душевные надстройки способно привести к еще больше травматизации и усугублению негативного опыта. По словам Екатерины, побочными эффектами таких занятий могут быть:

панические атаки, головные боли, трудности с засыпанием из-за выраженного страха смерти или грядущей катастрофы;

повышение уровня тревоги и сложные внутриличностные конфликты;

дилетанты диктуют, что делать, но клиент не всегда готов на это. Под давлением авторитета блогера возникает внутреннее противоречие: человек боится последствий отказа от задания, но не может выполнить его из-за травматичного прошлого опыта. В итоге — новые тревоги и стрессы;

медитация — не гипноз, но блогеры и эзотерики способны ловко погрузить клиента в транс и повлиять на его психику. Это может значительно ухудшить самочувствие и качество жизни.

Как не ошибиться при выборе медитаций

Основная задача медитаций — снижение уровня тревоги, стресса без волшебства и завышенных ожиданий. Если вам обещают чудо — это всего-навсего умышленная манипуляция, развод на деньги. Прежде чем оплачивать курсы, изучите личность вашего «коуча». Миллион подписчиков в социальных сетях, атрибуты успешности, роскошной жизни, выставляемые напоказ, — это не показатель профессионализма. Эксперт указала, на что обратить внимание:

для правильного воздействия необходимо высшее психологическое или медицинское образование, знания по гипнотерапии, полученные в вузе;

обратите внимание на качество записи, понаблюдайте, как ведет себя эксперт, выясните, разбирается ли он в своем методе, есть ли у него патент на изобретение;

специалист должен уметь правильно формулировать свои мысли, используя слова, которые вызывают позитивный отклик, а не ощущение тревоги и беспокойства;

он обязан отвечать за результаты, давать пациентам обратную связь. И не пропадать после окончания тренинга!