К чему приводит хамство начальства на работе

Регулярное столкновение с хамством и грубостью со стороны начальства сильно ухудшает производительность труда в коллективе.

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К такому выводу пришли учёные, проанализировав результаты специального исследования, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на New York Post.

В частности, специалисты выяснили, что грубые комментарии руководства снижают эффективность сотрудников сразу на 44%.

При этом хамство со стороны начальства не только уничтожает благоприятную атмосферу в коллективе, но и рушит коммуникацию, необходимую для эффективной работы компании.

«Негативный эффект был особенно заметен при обмене информацией и опытом среди работников, – отмечают специалисты. – А в области здравоохранения хамство привело к ухудшению выполнения жизненно важных процедур, что могло привести к смерти пациента».

В этой связи учёные рекомендуют компаниям проводить специальные тренинги, направленные на улучшение взаимодействия между сотрудниками и повышение эмоциональной устойчивости к различным обстоятельствам.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», американские учёные близки к уникальному изобретению – они тестируют инновационные препараты, с помощью которых надеются замедлить или обратить вспять старение организма человека.