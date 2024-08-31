Эмоциональные вампиры: чем опасны и как их распознать

Психолог рассказал, по каким признакам распознать 5 типов эмоциональных вампиров
Энергетическими вампирами называют тех, кто вытягивает жизненную энергию из других людей. О том, какими они бывают рассказал клинический психолог Альберт Бернштейн порталу «Доктор Питер».
Врач разделил энергетических вампиров на 5 типов:
- антисоциальные — они обожают шумные вечеринки и адреналин, а от знакомых требуют исполнения всех желаний. Люди, которые ожидают от них надёжности и стабильности, оказываются глубоко разочарованы. Психолог посоветовал не спешить вступать в близкие отношения с такими людьми;
- истеричные — умеют скрывать мотивацию своих поступков и уверены, что никогда не ведут себя предосудительно. Те, кто сомневается в их добродетели, нарываются на агрессивную реакцию. Врач рекомендует позволить «королям драмы» играть свою роль и не пытаться их переубедить;
- нарциссы — они вытягивают энергию из других людей постоянным восхвалением себя и минимальным интересом к окружающим. Отношения с ними лучше всего выстраивать на расстоянии, но поддерживая их самолюбие;
- вампиры с обсессивно-компульсивным расстройством — люди, зависимые от чувства безопасности, которого они пытаются достичь за счёт контроля над окружающими. Такие вампиры не любят принимать решения и редко хвалят других;
- параноики — живут по строгим выдуманным правилам и ищут во всём скрытый смысл. В общении с такими людьми не стоит говорить двусмысленными фразами или врать, лучше быть честным и не давать им повода устраивать допрос.