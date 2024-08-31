Эмоциональные вампиры: чем опасны и как их распознать

Энергетическими вампирами называют тех, кто вытягивает жизненную энергию из других людей. О том, какими они бывают рассказал клинический психолог Альберт Бернштейн порталу «Доктор Питер».

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Врач разделил энергетических вампиров на 5 типов: