Как побороть лень

Многие из нас испытывали лень. Считается, что безделье всегда во вред. Однако оно может приносить и пользу.

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Как правило, ленью называют неспособность или нежелание быть активным в какой-либо деятельности, отказ от преодоления трудностей. Медики относят ее к вредным привычкам. Обычно лень проявляется во время физической или психической усталости, сообщает «Волгоградская правда.ру».

Кроме того, лень может проявляться из-за навязанных со стороны действий, большого потока информации, а также если человек занимается не тем, что ему нравится. А еще этому состоянию подвержены люди, у которых есть проблемы с самовосприятием и самооценкой.

Специалисты отмечают, что снижение активности и бездеятельность могут быть связаны с переутомлением или развитием болезней. Они связывают упадок сил с нехваткой витаминов, гормональным сбоем, гипотонией, депрессией, анемией и сахарным диабетом второго типа.

При этом ленивый образ жизни и нехватка физической активности приводят к преждевременному старению мозга и могут спровоцировать слабоумие.

Чтобы справиться с ленью, можно попробовать изменить свой график работы, снизить нагрузку, отдохнуть, а также пересмотреть жизненные цели, рекомендуют специалисты. Очень важно правильно питаться и хорошо спать. А занятия спортом помогут выработать гормон радости и развить волю.