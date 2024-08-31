Специалист раскрыла глубинный смысл сказки «Спящая красавица»

Сюжет, в котором девушка просыпается только после поцелуя принца, говорит о том, что женщина достигает зрелости лишь после сексуального контакта с мужчиной. Вопреки популярному мнению, речь идёт вовсе не о том, что любовь «всегда найдётся», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

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«В сказках часто можно увидеть, что когда герой чего-то достигает, то он проходит через большое количество препятствий. И если бы он через всё это не прошёл, то успешного завершения не было бы. Но есть такие сказки, которые неправильно трактуются. Откуда вы думаете берутся вот эти представления, что любовь всей моей жизни должна ко мне явиться как тот самый принц из «Спящей красавицы». Я сплю, он ко мне подходит, целует и мы вместе. Когда родители такую сказку читают, то они не рассказывают, что эта сказка не о том, что ты лежишь спишь, а к тебе приходит принц, а о том, что ты проснёшься как женщина только через сексуальный контакт. Когда ты начнёшь с мужчиной взаимодействовать через губы и прочее. Вот какой глубокий смысл в этой сказке. А не то, что ты лежишь такая красивая, а принц всегда найдётся».

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