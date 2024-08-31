Названы простейшие способы поднять настроение

Занятия спортом могут поднять настроение за счет выработки гормона счастья серотонина, а также ряда естественных химических веществ, вызывающих чувство удовольствия и эйфории, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. На втором месте в ее рейтинге — музыка, которая вызывает положительные эмоции и ассоциации. В этот момент активируются области мозга, связанные с эмоциями и памятью (например, миндалевидное тело и гиппокамп).

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Также биолог советует общаться с друзьями и родными. Это снижает уровень стресса, повышает уровень окситоцина (гормона привязанности). Также для поднятия настроения неплохо прогуляться на свежем воздухе. Там человек успокоит нервы, у него повысится уровень серотонина, снизится уровень кортизола (гормона стресса).

Хорошо выспитесь, отдохните, восстановите силы. Это улучшит когнитивные функции и эмоциональное состояние. Нормализуется гормональный фон, снижается уровень кортизола, — рассказывает Лялина.

Отвлечься от негативных мыслей поможет хобби, которое увеличивает выработку дофамина (гормона удовольствия). Также эксперт советует посмотреть комедии. Легкие фильмы способны повысить уровень эндорфинов и снизить уровень кортизола, активировать области мозга, связанные с удовольствием и эмоциями. Помочь побороть плохое настроение помогут две-три дольки темного шоколада.

Он стимулирует мозг к производству эндорфинов. Какао содержит триптофан — в мозгу эта аминокислота превращается в серотонин, что улучшает настроение и помогает справляться с депрессией и тревогой. Теобромин и кофеин улучшают когнитивные функции, — заключила собеседница.

До этого психолог Наталья Наумова рассказала, что из-за длительного использования смартфона сбиваются когнитивные функции. По ее словам, также зависимость от гаджета замедляет умственную деятельность.

Психолог отметила, что постоянное использование смартфона может быть связано со сложными отношениями с окружающими, с отсутствием хобби и любимой работы. Чтобы избавиться от этой зависимости, можно обратиться за помощью к психологам и составить график, когда можно будет использовать гаджеты, однако самостоятельно приучить себя к этому может быть трудно.