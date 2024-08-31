Групповой секс: неприятные последствия, о которых вы не подозреваете

Групповой секс — всегда испытание для пар на прочность чувств. По статистике, каждая третья пара хотя бы раз задумывалась о том, чтобы пригласить в постель третьего партнера. Но так ли безопасен такой интимный опыт? Мы поговорили с сексологом Любовью Алексеевой, которая рассказала, почему нас вообще тянет на подобные эксперименты и какие неприятные последствия жду вас с партнером, если вы решитесь на такую близость.

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Почему у нас возникает желание заняться групповым сексом

Желание расширить «горизонты»

Секс втроем — типичная бисексуальная фантазия, когда один из партнеров может даже не осознавать, почему его тянет пригласить в постель человека своего пола. Хотя многие выступают категорически против того, чтобы в постели оказался человек его пола. Как правило, мужчины чаще выступают за приглашение в постель еще одной женщины, а вот представительницы слабого пола чаще проявляют гибкость и не против, если к паре присоединится женщина. В любом случае, реализация такой сексуальной фантазии требует определенной широты взглядов.

Измена, но «официально»

Если мы говорим о сексе, где принимает участие больше трех человек, в этом случае пары нередко прибегают к свингер-вечеринкам, где организаторы в большинстве случаев обеспечивают анонимность участников. Для многих людей это способ «сходить налево» без вероятности быть осужденным половинкой. Иногда один из партнеров ищет способ таким образом самоутвердиться, когда не получает достаточной отдачи от второй половинки. Любовь: «Мужчины особенно падки на возможность получить признание малознакомого человека другого пола. Соглашаться на такой эксперимент или нет — выбор только самих партнеров в паре».

Почему групповой секс может навредить

Отношения не выдерживают

Для любых отношений групповой секс — испытание на прочность. И мужчина, и женщина нередко чувствуют такую неловкость от произошедшего, о которой и не подозревали, когда только мечтали о таком эксперименте. Нередко паре приходится прорабатывать последствия в кабинете сексолога. Можно сказать, что последствия такого интимного опыта часто сравнимы с психологической травмой.

Появление чувств

Никто не застрахован от того, что к одному из участников группового секса может вспыхнуть настоящее чувство. Такая вероятность особенно высока, если вы приглашает в постель относительно знакомого человека, с которым довольно часто видитесь в обычной жизни. Ситуация крайне неприятная, вероятность реальной измены или просто разрыва отношений на почве ревности очень высока.

Можно забыть о третьем

Довольно редкий случай, но и такое может произойти. Пара настолько увлекается процессом, что просто забывает об остальных участниках. Смысл такого варианта близости, по словам нашего эксперта, просто теряется. Еще хуже — если один партнер увлекается приглашенным участником, забывая о второй половинке. Скандал в такой ситуации неизбежен.