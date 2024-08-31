Психологи рассказали, как справиться с осенней хандрой

В осенний период необходимо быть осторожными, чтобы избежать хандры. Об этом в интервью ГТРК "Татарстан" рассказали казанские психологи.

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«Меняется атмосферное давление, соответственно, меняется и наше артериальное давление, и внутричерепное, что, соответственно, отражается и на психической деятельности. Мы пытаемся компенсироваться, вследствие чего появляются эмоциональные изменения. Бытует мнение, что изменения касаются только пациентов психиатрической больницы, на самом деле эти изменения касаются каждого человека», — считает врач-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Рустам Сабиров.

По его словам, некоторые чувствительные к давлению люди могут в момент временного помутнения рассудка причинить себе вред. Он предупреждает: негативные и не всегда разумные мысли могут возникнуть у всех, но нужно уметь с ними справляться без вреда для себя и окружающих.

Так, при сильном раздражении, стрессе или апатии можно успокоить себя дыхательной практикой "4 — 7 — 8". При ней 4 секунды должно уходить на вдох, 7 секунд — на задержку дыхания и 8 — на выдох.

Также можно использовать метод "резинка на руке". При волнении или неконтролируемой агрессии нужно натянуть эластичную резинку и отпустить ее, чтобы привести себя в чувства. Кроме того, помогает просмотр позитивных видео, прогулка вдоль водоема или медитация, главное — найти подходящий способ.