Психолог посоветовала искать пару для отношений в медучреждениях

Девушкам стоит присмотреться к мужчинам, ожидающим приёма у кабинетов врачей. Важно, чтобы на их пальце не было кольца.

Не стоит знакомиться в ресторанах, их посещают инфантильные люди, стремящиеся к «праздной» жизни.

Такие советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Анетта Орлова.

«Я недавно была в госпитале, и я просто смотрю, сколько здесь мужчин. И они сидят там около кабинета к врачам, один красивее другого. Все от чего-то лечатся, понятно, что там у них какие-то командировки, кто-то со службы, кто-то ещё из-за чего. И вот меня девочки спрашивают: «Анетта, где, где искать?». Я говорю, что точно сейчас не в ресторане. Не в ресторане, потому что в ресторане — люди, которые любят праздную жизнь, они инфантильные. Которые в данном моменте наслаждаются жизнью, они неуязвимы. Им неважно, что происходит в мире, неважно, что происходит вокруг, они как бы за всем наблюдают со стороны и ни в коем случае не отказывают себе в удовольствиях. И это такой типаж, который вполне себе приятный, но сказать, что уникальность встречи у этих людей, она высока, ну… Ожидайте пока какой-то молодой человек, у которого нет кольца на руке, будет сидеть в ожидании доктора с какой-нибудь травмой, либо после какого-то ранения, либо с какой-то болячкой. В этот момент, когда он там сидит, он чувствует себя, в общем-то, не супер круто, но при этом он красавчик, умняшка. И ему очень хотелось бы какого-то комфорта человеческого. Это то место, где можно встретить мужчину, который нуждается в том, чтобы ему дали какую-то заботу. И если он свободен, то вероятность там, что у вас произойдёт более такой близкий контакт, она выше».

Ранее Орлова назвала красиво ухаживающих мужчин непригодными для семейной жизни.

Щедрые подарки женщинам, в частности, делают блогеры для поднятия охватов в соцсетях.

Брак с мужчиной, неспособным на подобные жесты, зачастую более крепкий.