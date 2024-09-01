Психолог заявила, что манипуляции для женщин — норма

Девушки хотят больше внимания к себе, им это «важно».

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Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Анетта Орлова.

«Женские манипулятивные штучки — естественный процесс. Хотя бы потому, что женщина в той или иной мере всегда настроена на то, чтобы мужчина к ней проявлял знаки внимания. Она всегда старается неким образом его для этого стимулировать. Ну, так устроена женщина, ей это важно. И сколько бы не говорили сейчас, что все равны, и это здорово, какой бы ни был бы сегодня вайб, что партнёрские отношения и так далее. Всё равно в природе женщина хотела бы, чтобы мужчина был ресурснее, сильнее. Чтобы можно было бы за него спрятаться от внешней среды. И хотелось бы, чтобы тот мужчина, с которым ты выбираешь отношения, был достаточно высокого статуса, имел бы иерархию. Потому что, если у него социальный статус хороший, даже вырабатывается серотонин в большей степени, который отвечает за хорошее такое настроение».

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