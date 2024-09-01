Психолог объяснил, что нельзя исправить в мужчинах

Можно прикладывать усилия, но результата не будет.

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«Изменить и перевоспитать человека невозможно. Большинству женщин стоит принять своего мужчину таким, какой он есть. Не нужно вступать в отношения с установкой: "Ничего, я поработаю над этим позже". План обречён на провал», — Татьяна Василькова, эксперт по коммуникациям, психолог, автор книги «Как прожить в браке без брака».

Во-первых, если вы руководствуетесь подобным убеждением, то тогда придётся изменить весь семейный род человека, из которого он вышел, что невозможно. Неприятная для многих женщин правда заключается в том, что они получают уже сформированного партнёра с закоренелыми привычками, убеждениями, взглядами на жизнь, приобретёнными в ходе родительского воспитания и впитанными с молоком матери. Идти против системы, выстраиваемой десятками и сотнями лет, бессмысленно.

Во-вторых, настоящая любовь подразумевает принятие второй половинки со всеми особенностями. Иначе зачем вам нужны отношения, в которых всё нужно переделывать?

В-третьих, не нужно пытаться исправить другого человека. Начните с себя. Постарайтесь выстроить такую линию поведения, которая побудит мужчину вести себя определённым образом.

Конечно, существуют примеры из жизни, когда женщинам удавалось перевоспитать своих избранников, но для этого им приходилось занять позицию «мамочки», которая контролирует партнёра, учит жизни, критикует. Разумеется, в таких семьях хватает «побочных эффектов» в виде ухудшения интимной области отношений, возникновения у мужчины вредных привычек (алкоголь, курение, частые измены).

Почему так происходит? Потому что рано или поздно сильно сжатая пружина обязательно распрямится. Избранник будет выпускать пар любыми подручными способами, чтобы справиться с давлением и необходимостью быть таким, каким его хочет видеть дама сердца.

Моменты, которые нельзя менять в мужчине

1. Ценности

Невозможно изменить ценности мужчины, с которыми он пришёл в отношения, потому что их закладывали родители с первых лет жизни. Бороться с тем, что кажется вам наивным, неправильным или смешным, очень глупо. Ценности являются частью нас самих, поэтому такие аспекты невозможно пересмотреть или изменить по первому требованию любимой половинки.

2. Стиль общения

У каждого человека свой стиль общения, который делает его личностью. Вы можете стараться улучшить лишь коммуникацию в паре, и не более. Если избранник является молчуном или, напротив, болтуном, и это жутко раздражает, зачем было заводить с ним отношения?

3. Интересы

У мужчины есть свои увлечения, от которых он не обязан отказываться ради вас. Да, он любит рыбалку, футбол, и вы прекрасно знали о них. После вступления в отношения партнёр не должен отказываться от увлечений. Единственное, что можно тут сделать, − ненавязчиво и осторожно попытаться заинтересовать его тем, что будет радовать вас двоих.

4. Религиозные убеждения

Данный пункт является табу и не подлежит никаким попыткам вмешательства. Не ставьте под сомнения религиозные взгляды избранника и не пытайтесь повлиять на них.

5. Бытовые привычки

Устранить вредные привычки партнёра не получится. Вы можете немного минимизировать раздражающие проявления или просто смириться. Да, любимый человек не закручивает тюбик от зубной пасты и никогда не кладёт бутерброд на тарелку, когда перекусывает в гостиной перед телевизором. Закручивайте колпачки сами и держите рядом пылесос.