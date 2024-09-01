Чем полезна ароматерапия и какие ароматы вошли в тренды

Дом — это место силы и энергии. Чтобы обстановка в нем была положительной и расслабляющей, стоит позаботиться о наполнении пространства соответствующими ароматами.

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Мода на многоуровневую ароматизацию домашнего пространства показывает, что людям все больше становятся важны впечатления и ощущения, а не просто вещи. Запахи же, как ничто другое, способны мгновенно улучшать настроение. Вдыхать приятный аромат постельного белья, когда вы ложитесь спать, чувствовать свежесть, когда заходите в ванную комнату, — все это создает атмосферу гармонии и доставляет радость при нахождении в доме.

Но ароматерапия — это нечто большее, чем просто приятные эссенции. При помощи запахов определенных эфирных масел, которые все чаще включают в состав room-спреев и средств для домашнего текстиля, можно успокоить нервную систему или наоборот, придать организму тонус. Так, лаванда и мелисса снимают напряжение, а грейпфрут, розмарин и лемонграсс стимулируют умственную активность. Древесина обладает успокаивающим эффектом и улучшает качество сна. Корица и ваниль расслабляют, а мята помогает восстановить жизненные силы и повысить тонус.

В категории домашних ароматов даже можно говорить о трендах. Одной из самых ярких тенденций в весенне-летнем сезоне−2024 стало появление новых «зеленых» ароматов, прославляющих природу: от темных оттенков, особенно мха, до свежей, лесной и даже овощной зелени. Также популярны чайные ноты, которые ассоциируются с уютом и теплом.