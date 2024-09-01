Психолог объяснил, кто такие амбиверты

Психолог Бримаер: амбиверт соединяет в себе черты интроверта и экстраверта. Долгое время принято было делить людей на два типа личности — экстравертов и интровертов. Но мир меняется, и граница между этими двумя понятиями оказалась размытой. Поэтому психологи всё чаще стали выделять и третий тип — амбиверт. Рассказываем, что это за люди и какие черты отличают их характер.

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Кто такие амбиверты

Как рассказала «Известиям» психолог Надежда Бримаер, термин «амбиверт» ввёл психолог Ганс Айзенк в 1940-х годах. По его мнению, большинство людей находятся между двумя крайностями интроверсии и экстраверсии и могут адаптироваться к различным социальным ситуациям, то есть проявлять гибкость в своем поведении.

В некоторых ситуациях они могут общительными и энергичными, в иных — спокойными и сосредоточенными на себе.

Какие качества характерны для амбивертов

Итак, представители амбивертов:

Гибкие и адаптивные;

Имеют высокий уровень эмоционального интеллекта (хорошо считывают эмоции и адекватно на них реагируют);

Обладают внутренним балансом (могут найти равновесие между социальным взаимодействием и уединением).

Эксперт отметила, что амбиверты добиваются впечатляющих результатов в карьере особенно там, где требуются навыки межличностного общения и самостоятельной деятельности. В личных отношениях они достаточно общительны, но в то же время могут насладиться уединением.

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