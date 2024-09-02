Назван идеальный возраст для вступления в брак

Для каждого возраста есть свои плюсы и минусы в вопросе вступления в брак, заявила NEWS.ru психолог Наталья Наумова. По ее словам, в 23–25 лет люди находятся в инфантильной позиции и семейные отношения могут быть неустойчивыми.

Идеальный возраст для вступления в брак назвать сложно. Для каждого есть свои плюсы и минусы. Например, важно помнить, что мозг человека полностью формируется к 23–25 годам. Пока идет развитие мозга, человек находится в инфантильной позиции и имеет мало опыта. Есть высокая вероятность, что ценности и убеждения будут меняться, поэтому отношения к семье могут претерпевать изменения. Зачастую брак может быть неустойчивым, — отметила Наумова.

В то же время люди до 30 лет являются более гибкими, легко адаптируются, привыкают, притираются друг к другу, готовы слышать и идти на компромиссы. Однако часто это не касается тех, кому за 30 лет, подчеркнула психолог.

Люди старше 30 лет менее гибкие, четко знают, как правильно, а все остальное им трудно доказать. Чем старше они становятся, тем это ощущение будет больше, особенно если люди не посещают психолога и не занимаются своим саморазвитием, — добавила Наумова.

Ранее Наумова рассказала, что брак невозможно спасти, если муж и жена не хотят его сохранить или один из супругов абсолютно точно решил, что на сохранение отношений не пойдет. По ее словам, как правило, в основе этого решения лежит обида.