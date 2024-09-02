Четыре лайфхака, как перестать эмоционально зависеть от человека

Довольно часто приятное чувство любви человек путает с нездоровой зависимостью от партнера. Это происходит чаще, чем вы думаете. Психолог Таисия Лаврентьева рассказала, как избавиться от зависимости от второй половинки, если вы попали в эту ловушку эмоций.

Объясните самому себе, почему это чувство опасно

Уйти от человека, к которому сформирована привязанность — задача непростая. Заставить себя разорвать такую связь можно лишь после того, как вы расставите в своей голове все по полочкам. Таисия:

«Скажите себе примерно следующее: 'Партнер меня не понимает / оскорбляет / унижает / наносит вред физически / морально и т. д. Объясните себе, почему конкретно этот человек вам не пара».

Иногда нашему мозгу нужно напоминание, так как последний всегда пытается приспособиться к ситуации, пусть она и дискомфортна. Не позволяйте себе задержаться в отношениях, которые вас разрушают.

Сделайте акцент на себе

Как правило, все внимание сосредотачивается на партнере, если эмоциональная привязанность уже сформирована. Мы не можем думать ни о чем другом, в том числе — о себе. Наш эксперт рекомендует буквально заставить себя посвятить время… самому себе. Отправляйтесь в кино, на шопинг, в кафе без компании. Таисия:

«Здесь важно полностью сделать акцент на себе. Не берите с собой даже друзей, вы должны научиться спокойно проводить время наедине с собой».

Только так вы в будущем сможете избежать новой эмоциональной привязаннности к другому человеку.

Переключитесь на новое увлечение

Справиться с зависимостью к любому человеку помогают любимые занятия. Если их нет, самое время их найти. Нет ничего хуже, чем столкнуться с внутренней пустотой. Заполнять ее тоже нужно экологично. Займитесь любимым хобби: встретьтесь с людьми, которые разделяют ваши интересы, отправьтесь на курсы, на которые давно хотели записаться и т. д. Единственный момент — не бросайтесь в новые отношения с целью переключиться на другого человека, ведь так вы лишь создадите себе новые проблемы на эмоциональном уровне.

Не меняйтесь ради других

Очень часто нездоровая привязанность возникает в том случае, если один человек в паре полностью растворяется в друзом, заменяет свои интересы его и пытается всеми силами понравиться. После разрыва или же в моменты обесценивания партнером он чувствует себя максимально покинутым, хотя так старался быть удобным. Психолог советует никогда не переключаться на жизнь второй половинки полностью и сохранять собственные ценности и увлечения, на которые партнер никак не может повлиять.