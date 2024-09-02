Что делать, если не хватает времени в сутках

Скорее всего, хоть раз в жизни ты с досадой отмечал:

«Ни на что времени не хватает!»

Поверь, ты не одинок.

У каждого из нас есть дефицит времени, правда, по разным причинам. Но, независимо от того, чем он вызван, можно скорректировать свой образ жизни и мышления, чтобы перестать причитать о том, что тебе не хватает двадцати четырех часов в сутках. И вот как это сделать.

Избавляйся от когнитивных предубеждений

Есть три когнитивных предубеждения, которые заставляют нас поступать так, чтобы потом мучиться от нехватки времени.

Эффект срочности

Эффект срочности — это тенденция отдавать приоритет сложным и неотложным, по нашему мнению, задачам, откладывая менее важные и легкие на потом.

К примеру, представь, что разговариваешь со своей девушкой о прошедшем дне и замечаешь, что на телефоне высветилось напоминание о завтрашнем визите к стоматологу. Вероятно, ты почувствуешь срочность и захочешь немедленно внести время приема в свой календарь, отключившись от звонка. Но потом ты подумаешь:

«Жаль, что у меня так мало времени на разговоры с девушкой».

Чтобы преодолеть эффект срочности, нужно выдвигать на первый план то, что для тебя действительно важно. Например, поразмышлять: стоит ли откладывать разговор с девушкой прямо сейчас или внесение визита к стоматологу в календарь может немного подождать?

Предубеждение сложности

Мы склонны отдавать неоправданное предпочтение сложным решениям по сравнению с простыми.

Зачастую самый легкий выход из ситуации с нехваткой времени заключается в том, чтобы отдаваться моменту, который у тебя есть.

К примеру, если ты ценишь заботу о своем теле, тебе необязательно ежедневно присутствовать в спортзале. Зато ты можешь каждый день следить за осанкой, лишний раз не покупать фастфуд, делать перерывы на разминку во время работы.

Необязательно должно быть сложно следовать своим ценностям, а также тратить на них много времени. Важно лишь найти правильный подход.

Эффект Зейгарник

Этот эффект заключается в том, что мы лучше запоминаем незаконченные задачи, чем завершенные. Вот почему, когда начинаешь готовить ужин, вспоминаешь обо всем, что не успел сделать на работе, а на следующий день, сидя в офисе, невольно размышляешь о продуктах, которые нужны для нового ужина.

Мозг заточен на то, чтобы решать проблемы и завершать задачи. Чтобы преодолеть эффект Зейгарник и избавиться от ощущения, что ничего не успеваешь, нужно научиться перефокусировать свое внимание.

Вместо того чтобы зацикливаться на незавершенных задачах, концентрируйся на том, что делаешь прямо сейчас. Эта практика полезна не только для того, чтобы справиться с дискомфортом, но и для того, чтобы быстрее расправляться с делами.

Исправь ошибки планирования

Чем больше дел перечисляешь, тем больше беспокоишься о том, хватит ли на них времени. Чтобы не допускать этой ошибки, важно оставаться реалистичным в своих планах.

Тебе может казаться, что восемь часов работы означает, что у тебя есть именно столько времени. Но стоит задуматься, сколько минут отнимают перерывы, болтовня с коллегами, внезапные совещания, и становится понятно, что «продуктивных часов» гораздо меньше.

Важно учиться рассчитывать время, учитывая подобные побочные факторы, которых не избежать. У тебя может быть пять часов между тем, когда ты приходишь домой и ложишься спать, но при этом три из них отнимает уборка, мытье посуды и ужин.

Пойми, что существуют ограничения и рамки, которые стоит учитывать. Время не может быть растянуто так, чтобы заполнить твой список дел.

Откажись от «превосходно» в пользу «удовлетворительно»

Часто упускаемый из виду аспект тревоги о времени — это то, как мы думаем о будущем. Многие из нас напрягаются, пытаясь сделать наилучший возможный выбор, забывая о том, что «идеального решения» не существует.

Попытка максимизировать свое время сегодня, завтра и каждый последующий день приведет к еще большему беспокойству о том, что его не хватает.

Перестань быть перфекционистом, если не хочешь потратить много часов впустую. Если есть возможность сделать дело удовлетворительно, а не превосходно, поступи именно так. Ты можешь быть удивлен, насколько легче будет дышаться и тебе, и твоему ежедневному расписанию.

Поработай над чувством контроля

Нередко мы ощущаем, что нам не хватает времени не потому, что его реально нет, а так как чувствуем, что не можем его контролировать.

Такое восприятие может быть сформировано жизненными обстоятельствами, например не подлежащими обсуждению рабочими часами или детьми, которые постоянно просыпаются по ночам.

Постарайся сделать все возможное, чтобы обрести чувство контроля над своим временем. Например, можешь начать с оптимизации списка дел или практиковаться в том, чтобы говорить «нет» людям, которым не хочешь помогать.

Отпусти то, чего не можешь добиться

Есть два отличных способа справиться с делом, которое планируешь, но никак не можешь осуществить: преодолеть боль и завершить его или сдаться.

Иногда второй выбор оказывается самым верным. К примеру, ты можешь планировать отпуск за границей в течение долгих десяти лет, но понимать, что, скорее всего, не сможешь себе его позволить в течение такого же времени.

Стоит ли отказываться от более простых удовольствий ради мечты, которая может и не сбыться? Возможно, нужно пересмотреть свои взгляды и вложить энергию в другие занятия, которые принесут удовольствие.

Мечты тоже могут истощать наши умственные, эмоциональные и физические ресурсы, даже если они кажутся идеальными. Иногда стоит отказываться от них в пользу того, чтобы быть счастливее сейчас, а не потом.