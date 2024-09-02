«Пытается сбыть с рук». Что должно насторожить в поведении «будущей свекрови»

Психолог рассказала, что должно насторожить женщин в поведении «будущей свекрови»
Тревожные сигналы — чрезмерная похвала или критика взрослого сына.
Отношение должно быть объективным.
Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Анетта Орлова.
«Когда вам говорит будущая свекровь, что у вас потрясающий жених, надо испугаться. Скорее всего, она так устала от своего сына, что ей очень нужно, чтобы нашлась женщина, которая возьмёт за него ответственность, чтобы передать. Честно. Когда свекровь подмечает недостатки своего сына, всегда помните, что, скорее всего, свекровь не очень хочет с ним расставаться. Самое страшное — когда мама хвалит своего сына. Это безумно для невестки будущей. Ты понимаешь, что у неё всё так плохо, что она пытается сбыть с рук со скидкой и готова дать бонусом. Нормальная история — там начинают замечать нюансы».
Ранее психолог отнесла к поведенческой норме стремление женщин «манипулировать» мужчинами.