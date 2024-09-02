Психолог рассказал, как человеку с особенностями здоровья не замкнуться в себе

Город оказывает всестороннюю помощь и поддержку москвичам с инвалидностью с рождения и на протяжении всей жизни, даже если особенности здоровья стали приобретенными. В этот непростой жизненный период легко замкнуться в себе, утратить интерес к окружающему миру. Как человеку с особенностями здоровья принять новые реалии, адаптироваться и жить дальше насыщенной жизнью, рассказал медицинский психолог Центра комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Егор Лебедев.

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Примите новую реальность

Важно осознать изменившиеся обстоятельства и понимать, что инвалидность — только часть вас. Это не определяет вашу ценность, таланты и возможности. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах и интересах.

«Вы больше, чем ваш недуг. Вы также талантливы, достойны гармоничных отношений, построения карьеры, творческого воплощения. Просто теперь для реализации планов придется построить новый маршрут», — рассказал Егор Лебедев.

Позвольте себе ощущать весь спектр эмоций

Ваши страх, злость или отчаяние являются естественным проявлением чувств, проживать которые нормально. Признание своих чувств — это первый шаг к их преодолению.

Ищите поддержку и общение

Общение с людьми, которые прошли через похожие испытания, может стать важным шагом в вашем восстановлении. В системе соцзащиты Москвы работает большая сеть профильных центров, где вам окажут специализированную помощь.

Научитесь говорить о своих потребностях

Не бойтесь обсуждать свои потребности с близкими, друзьями и коллегами. Они могут не осознавать всех сложностей, с которыми вы столкнулись, поэтому важно открыто говорить о том, что вам нужно для комфортной жизни и работы.

Учитесь новому

Инвалидность может потребовать других подходов к выполнению повседневных задач. Используйте это как возможность освоить новые навыки. Технологии и специализированные инструменты могут значительно облегчить жизнь и расширить возможности.

«Научитесь ставить для себя реалистичные и достижимые цели. Это поможет вам сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, что вне вашего контроля», — отметил эксперт.

Занимайтесь саморазвитием

Психологическое здоровье играет ключевую роль в адаптации. Занимайтесь тем, что приносит радость и удовлетворение. Регулярные прогулки на свежем воздухе, хобби и занятия спортом могут положительно влиять на самочувствие.

«Процесс адаптации может быть сложным и длительным, но важно помнить, что вы не одиноки. Обращайтесь за помощью к профессионалам, если чувствуете, что не справляетесь сами. Вы способны на большее, чем можете себе представить», — заключил Егор Лебедев.

В столице функционирует сеть из 10 реабилитационных центров, где москвичи проходят курсы комплексной реабилитации. Для детей школьного возраста в восьми реабилитационно-образовательных центрах осуществляется образовательный процесс. Подробнее о работе каждого центра можно узнать на странице Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.