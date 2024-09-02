Сколько нужно ждать признания в любви от мужчины

Пробный брак, свободные отношения, гражданский брак — это удобная позиция для мужчин, но никак не для женщин. Особенно если ее избранник даже и не признавался даме в любви во время романтической связи.

© unsplash

Психологи и эксперты по отношениям определили сроки для того времени, когда мужчина должен признаться вам в нежном чувстве.

Если вы встречаетесь уже давно и даже живете вместе, но заветных слов так и не прозвучало, то эксперт по знакомствам Джейк Мэддок (США) рекомендует уходить от мужчины. Ведь ваш спутник остается с вами по причинам своей выгоды, а не по любви.

Как считает специалист, для того, чтобы определиться с чувствами по отношению к подруге, мужчине достаточно трех месяцев романтических отношений.

За этот срок можно узнать о человеке все самое важное — не только достоинства, но и его минусы, вредные привычки, вкусы и интересы. После чего можно понять, хочешь и можешь ли ты продолжать с ним серьезные отношения. По крайней мере, чувство любви уже должно возникнуть.

Конечно, есть разные типы характеров — более закрытые и сдержанные на слова мужчины. Но тогда их поступки должны «кричать» о любви к вам.

Однако в большинстве случаев, если мужчина не признался в любви в течение трехмесячного срока, то он вряд ли готов провести с вами всю жизнь.

Там, где царит любовь, мужчина не стесняется выражать свои чувства женщине и не медлит с решением, уверяет эксперт.

В противном случае мужчина остается рядом с женщиной по причине какой-то выгоды — денежной или жилищной. Или он пока пользуется «интимными услугами» женщины в ожидании своей настоящей любви. То есть использует ее как запасной вариант, с которым комфортно.

Как отмечают психологи, женщины часто переоценивают чувства мужчин и верят в любовь, которой на деле не существует. Влюбленные женщины любят обманывать самих себя, фантазируя о взаимности даже там, где все поступки мужчины говорят о его равнодушии. Поэтому к мнению тренера по отношениям стоит прислушаться, чтобы не тратить свое драгоценное время на «не того мужчину». И лучше выяснить отношения со своим партнером, поинтересовавшись, почему же он так и не сказал вам заветных слов.