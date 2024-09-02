Что мужчинам необходимо знать о женском либидо

«"Раньше она любила секс. Мы занимались им ежедневно, иногда и не по одному разу, она действительно наслаждалась им. Она была инициатором так же часто, как и я. Не знаю, что случилось, но это уже не то. Почему все изменилось?" — Это распространенная жалоба, которую мы слышим от мужчин. В начале отношений секс был частым и чрезвычайно приятным для обоих партнеров. Когда отношения развивались, пара поженилась и создала семью, физическая близость изменилась», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

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Но это вовсе не значит, что у вас автоматически появилось «право на лево». Вот пять важных вещей, которые мужчины должны понять о женщинах и сексе (и, в конечном счете, о себе тоже).

Женщины хотят секса, но не тогда, когда они перегружены и устали

Большинство женщин чувствуют себя обремененными всеми обязанностями и делами в своих бесконечных списках. Общество и взятые на себя обязательства заставляют заботиться о семье, независимо от того, работают ли они 40 с лишним часов в неделю. В целом они чувствуют себя ответственными за то, чтобы семейная система работала без сбоев.

Возьмите некоторые обязанности из ее списка. Спросите ее: «Дорогая, что я могу взять на себя?». Или скажите: «Сегодня вечером ты отдыхаешь. Я помою посуду и подготовлю детей ко сну». Не ждите, что в тот же вечер она бросится вам на шею: помните, что избавление от усталости занимает какое-то время.

Когда женщины чувствуют эмоциональную связь, они больше хотят секса

Большинству женщин необходимо чувствовать близость с партнером как необходимое условие для секса. Мужчины могут заниматься сексом после ссоры или долгой разлуки, но с женщинами дело обстоит иначе.

«Помните о романтике. Делайте маленькие вещи, которые имеют большое значение. Оставьте ей любовную записку. Принесите ей розу или ее любимые конфеты. Погладьте ее по спине. Показывайте свою заботу, активно слушая — или делая что-то по дому без напоминаний и просьб с ее стороны. Банально? Да, до ужаса. Но правда в том, что это реально работает», — подчеркивает Ольга.

Для женщин секс начинается на кухне

Прелюдия жизненно важна для женщин, и речь не только о спальне. Женщинам нужна прелюдия, чтобы почувствовать связь. Вы не можете просто взять и погрузиться в нее.

«Прикасайтесь к ней с любовью в течение дня. Обнимите ее на 10 секунд или поцелуйте так, чтобы это было больше, чем просто чмок. Скажите ей, что она выглядит красиво и сексуально. Просто смотрите на нее с нежностью, когда вы проходите мимо», — добавляет сексолог.

Секс для женщин — отличное средство от стресса

Мужчины обычно чувствуют желание и затем занимаются сексом. Женщины могут не испытывать возбуждения, но как только они «втянутся», то будут рады этому. Это расслабляет их и дает ощущение интимной близости.

Поощряйте ее расслабиться и напоминайте, что секс снимает напряжение и стресс. Он переносит вас двоих в другую реальность. Не нужно обижаться на то, что она проявляет меньше инициативы, чем раньше, это же не игра на количество заработанных очков? Какая разница, кто первый начал, если хорошо в итоге будет обоим?

Женщинам нужно, чтобы они чувствовали себя желанными

С возрастом, а особенно после рождения детей, женщины нуждаются в том, чтобы их партнеры давали им понять, что они все еще красивы и сексуальны. Женщины очень остро чувствуют изменения в своем теле, связанные с возрастом и вынашиванием ребенка, и могут стать очень застенчивыми. Партнеру крайне важно дать ей почувствовать себя желанной. Говорите ей, как она сексуальна. Делайте искренние комплименты. Купите ей пеньюар или красивое белье. Запланируйте поездку с ночевкой или на выходные и увезите ее подальше от стресса.

И еще одно

Больше всего партнерам необходимо общаться о своих отношениях, как в эмоциональном, так и в сексуальном плане. Возьмите за привычку «проверять» друг друга и спрашивать, как лучше «любить» друг друга. Один простой вопрос: «Что заставляет тебя чувствовать, что я тебя люблю?» — может изменить все к лучшему. И делайте ровно то, что вам сказали, а не то, что, по вашему мнению, было бы хорошо.