Как укрепить связь в отношениях

Эмоциональная связь между партнерами — фундамент любых крепких и счастливых отношений. В мире, где повседневные заботы и стрессы могут отвлекать нас от важного, укрепление этой связи становится особенно актуальным. Как же начать строить и поддерживать эмоциональную близость, которая будет радовать оба сердца долгие годы? Расскажет психолог и основатель крупнейшей школы семейных ценностей «Точка G» — Евгения Александрова.

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При построении отношений с мужчиной существует 3 уровня сближения: эмоциональный, интеллектуальный и физический. Начинать ваше сближение с ним необходимо именно в таком порядке. Нарушая этот порядок и начиная, например, с физического уровня, то есть с секса — качественного сближения добиться невозможно! Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

Почему мы начинаем с эмоционального уровня, и для чего он вообще нужен? Мужчины любят эмоции! Они любят игру и флирт. Женщина, способная вызывать эмоции у мужчины, всегда будет интересна ему. С ней не скучно и ради нее не грех совершить пару-тройку подвигов.

Меняйте своё женское состояние

Как бы парадоксально это ни звучало, но для сближения с мужчиной на эмоциональном уровне вам, в первую очередь, нужно изменить состояние внутри себя.

Если вы целый день ходили с кислым лицом и ворчали на него, а вечером миленько подсели, чтобы начать сближаться…мужчина вас не поймет и не пойдет на контакт. Сперва включайте свое игривое, женское поле и только потом переходите к делу.

Как найти баланс между своими потребностями и желаниями мужа

Уделяйте время для качественных бесед

Большое количество женщин разговаривают со своими мужьями только в процессе выяснения отношений. Мои клиентки уже знают, что такие разговоры только портят ассоциацию о вас, как о женщине в его голове.

Ищите темы для беседы, где каждый из вас может узнать о друг друге что-то новое и, конечно же, обменяться друг с другом эмоциями.

Храните романтику

Другими словами, в ваши отношения вам нужно вернуть конфетно-букетный период.

Задавайте ему больше уточняющих и ненавязчивых вопросов, будто вы только узнаете друг друга, пишите милые, короткие смс-сообщения, устраиваете эмоциональные сюрпризы и обязательно «убегайте» в свою интересную женскую жизнь.

Развивайте в себе эмпатию

Это качество безумно важно иметь каждой женщине, но как показывает практика, не каждая им обладает.

Жизнь — непредсказуемая штука! И ваша пара может переживать разные события, как плохие, так и хорошие. В этих моментах женщине очень важно проявлять свою хитромудрость, эмпатию, и уметь по-женски поддерживать своего мужчину, не скатываясь в роль «мамы» для него.

Создавайте в своих отношениях, как можно больше совместных традиций

Совместные традиции хорошо сближают. Всем парам рекомендуется их придумывать и придерживаться. Не нужно сразу представлять себе совместный крестовый поход в каждую вторую среду месяца за папоротником в леса Мордовии. Все намного проще. Вариантов великое множество, развивайте фантазию и учитесь мыслить так, чтобы в каждой мелочи вы увидели возможность для сближения со своим любимым.