Тренер выяснил, какие преимущества дает подъем в пять утра

Джаррод Ноббе, национальный тренер USAW, тренер по спортивным достижениям, персональный тренер и писатель, провёл эксперимент и в течение двух недель вставал каждый день в 5 утра. Вот какие изменения он заметил.

По словам тренера, первые несколько дней вставать в 5 утра было действительно тяжело. Однако при этом чувствовал он себя, когда поднимался с постели, удивительно бодро. В это время было очень тихо, поэтому сосредотачиваться на задачах становилось проще. Да и в целом в этим часы его производительность достигала пика.

Из минусов было то, в первые дни Ноббе уставал уже в начале дня, поэтому ему приходилось каждый раз преодолевать послеобеденный спад энергии.

В первую неделю организм адаптировался к новому графику, а ко второй неделе всё начало меняться. Тренер просыпался даже раньше будильника, чувствовал себя уже не сонным, а энергичным в течение дня. Также переживать спад энергии после обеда стало намного проще.

В целом Джаррод Ноббе заметил, что на второй неделе у него значительно улучшились настроение, концентрация внимания и производительность по сравнению с первой.

По словам тренера, просыпаться в 5 утра хоть и было нелегко, но оно того стоило. При правильных настрое и подготовке ранний подъём может повысить производительность, увеличить количество энергии, дать чувство выполненного долга.

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