Как перейти на новый уровень жизни и не попасть в ловушку ожиданий

Многие из нас стремятся выйти на новый уровень в жизни, но не всегда знают, как именно это сделать, или что этот уровень из себя представляет.

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И часто мы оказываемся неготовыми, потому что реальность отличается от наших ожиданий. Юлия Ивлиева, эксперт в области психологии, блогер и предприниматель, рассказывает, как эффективно подготовиться к следующему этапу своей жизни.

Поговорим о главных заблуждениях, которые мешают продвинуться дальше.

Заблуждение №1. Если вы думаете, что повторите за кем-то и достигнете такого же результата, как «тот человек», то вы ошибаетесь. Это не так. Все люди разные, и даже если два человека, максимально похожие друг на друга, будут следовать одной и той же инструкции, результат будет разным, как борщ, приготовленный по одному и тому же рецепту из одинаковых продуктов. Потому что у каждого свои программы, страхи, убеждения, свой контекст, свои реакции и чувства. Все это сильно влияет на конечный результат.

Рекомендация. Не пытайтесь достичь конкретного результата, просто копируя чужие действия. Ваш результат будет вашим — и, возможно, он окажется отличным от того, что вы ожидали.

Коучи и мастера, которые работают по методам, основанным на логике, говорят на языке мозга, потому что большинству людей этот язык знаком. На языке мозга все логично и структурировано, все подчинено формулам. Мозг очень верит в концепцию «нажми на кнопку — получишь результат», игнорируя миллионы факторов, не связанных с логикой: случайности, события, чувства, родовые сценарии, Бога, в конце концов. Но стоит добавить в процесс элемент божественного, и тут появляется место чуду. И когда вам говорят: «Повтори дословно так же, как сделал я, и у тебя получится ровно то же самое» — это неправда. Результат будет похожим, но не идентичным.

Заблуждение №2. Человек думает: «Если у меня будет А, то я получу Б». «Если у меня будут деньги, я обрету безопасность и свободу». «Если у меня будет брендовая сумка, я стану значимым и успешным человеком». «Если у меня будет своя квартира, я буду в безопасности». Люди часто смешивают несуществующие чувства и события друг с другом. Деньги не дают ни свободы, ни безопасности. С этим утверждением многие не согласятся, говоря: «Но когда у меня больше денег, я чувствую себя свободнее и в большей безопасности».

Приведем пример: «Попробуйте подойти к банкомату, когда за вашей спиной стоят два сомнительных незнакомца, и снять 500 тысяч рублей. Как вы себя будете чувствовать? В безопасности? Скорее всего, нет». Деньги не дают свободы. Однако люди искренне верят в это.

Также ошибочно полагать, что бренды придают значимость. Люди склонны наделять других значимостью в зависимости от того, какой бренд они носят, и сколько он стоит.

Более того, все люди равны. Да, мы можем играть разные социальные роли. Кто-то может быть руководителем компании, инвестором, генеральным директором или лидером сообщества. Но это не делает одних людей хуже, а других — лучше. Это самая распространенная ловушка, в которую попадают многие — гордыня и убогость.

Гордыня и убогость — это идея о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Сначала вы считаете себя особенным, великим, потом вы обязательно попадаете в синдром самозванца и прочие неприятные состояния. Тогда человеку сложно проявиться. Но когда вы принимаете, что все люди имеют право на жизнь, право на свою свободу воли, на свои проявления, на то, чтобы быть такими, какие они есть, тогда вы начинаете давать это право и себе. И тогда удается сохранить нейтралитет и не сваливаться ни в гордыню, ни в убогость.

Заблуждение №3. «Я знаю, куда иду». Многие уверены в этом, но зачастую это совсем не так. Вы не знаете, как выглядит тот уровень, к которому вы стремитесь, потому что еще там не были. Вы можете лишь фантазировать о том, каким он может быть. И часто, когда люди достигают того самого следующего уровня, они его не узнают. Им кажется, что произошла ошибка, что все должно было выглядеть иначе.

Люди фантазируют о каком-то «прекрасном далеко», где легкость, радость, деньги сыплются с неба, нет ответственности и проблем. Они наделяют свой новый уровень множеством ожиданий и фантазий о безответственности, легкости и отсутствии проблем. Однако на каждом уровне любой человек переживает примерно одно и то же. Да, декорации меняются, но суть остается той же: люди хотят денег, отношений и здоровья. Просто это происходит на другом уровне, с новыми возможностями и опытом.

Приведем пример. Для кого-то опоздание на самолет — это трагедия, разрыв шаблонов и испорченный день. А для кого-то — обычная бытовая ситуация. Он просто заменил билеты на другой рейс или переночевал в гостинице рядом с аэропортом и забыл об этом на следующий день. Для него это стало очередной задачей, которую он легко решил.

Те люди, которых мы считаем эталоном той точки Б, к которой стремимся мы сами, проживают такие же переживания, как у нас, но на своем уровне: проблемы с отношениями, работой и реализацией. Казалось бы, как такое возможно? У нее/него есть все, о чем вы мечтаете, но проблемы у вас одинаковые. Получается, что они не меняются, просто переходят на новый виток с другими декорациями. Но людей, как интересовали деньги, реализация, близость в отношениях, семья, так это и продолжает интересовать их на всех уровнях.

У вас может возникнуть вопрос: «А какой смысл тогда переходить между уровнями, если там примерно одно и то же, только масштаб меняется?» А весь смысл — в игре, и каждый находит свое развлечение.

Представьте, что мир — это большой парк аттракционов. Сегодня вам весело зайти в комнату страха, где есть препятствия и аниматоры, которые пугают, и вы испытываете страх. Завтра вы заходите в комнату кривых зеркал, и там все искажено, и вы играете с этими искажениями. Жизнь — и есть мир кривых зеркал, где искажается восприятие других людей, себя и так далее.

И если вам хочется подняться на новый уровень, сыграть в игру на другом уровне, испытать новый опыт, то в первую очередь выберите для себя какую-то цель. Не абстрактную «стать счастливым», а что-то конкретное, что вы хотите проявить. Это будет вашим тренажером. Вы начнете проявляться, и как раз на этом пути вас ждут новые открытия, новые вызовы, радости и огорчения.