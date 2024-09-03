Психолог объяснил, почему нельзя снимать стресс едой

Еда является самым простым и доступным способом заглушить стресс и тревогу, однако ее нельзя воспринимать как лекарство от негативных эмоций. Об этом kp.ru рассказала старший научный сотрудник, психолог эндокринологического отделения Научного центра проблем здоровья и репродукции человека Сибирского отделения РАМН Оксана Савчук.

© Газета.Ru

По ее словам, сахар в перекусах может вызвать всплеск гормонов, способных понизить уровень тревоги и принести только временное чувство радости. Помимо этого, вкусовые добавки в продуктах могут вызывать привыкание и постоянное желание что-то съесть.

«Но это подмена. Испытывать чувство счастья мы должны все-таки за счет собственного развития, достижений, общения, путешествий, впечатлений и так далее. А еда — не способ перебороть неприятные эмоции. Не замыкайте все свои чувства на пище», — призвала Савчук.

Ученые из Университета Сан-Хорхе (Испания) до этого рассказали, что физическая активность улучшает функцию иммунной и гормональной систем, защищает от стресса и снижает риск развития рака.