Типы друзей, с которыми стоит ограничить общение

Друзья необходимы каждому для поддержания психологического равновесия, однако иногда именно самые близкие люди приносят эмоциональный дискомфорт, который разрушает вас изнутри. Психолог Полина Зацепина рассказала о типах друзей, с которыми стоит прекратить общение прямо сейчас, если вы не хотите столкнуться с психологическими проблемами в дальнейшем.

Драма со всех сторон

Конечно, друзья всегда вас выслушают, так же как и вы готовы прийти им на помощь в непростой ситуации. При этом некоторые типы людей просто не могут жить без драмы в жизни. Полина:

«Наверняка вам знакома такая девушка, которая часами готова обсуждать других людей, поступки этих людей, а также делает акцент на своих негативных эмоциях. Будьте осторожны — такой человек легко выдаст все ваши тайны другим».

Если вы не слишком близкие друзья, лучше сразу прервать такое нездоровое общение.

Подруга не проявляет инициативу

Дружба — работа как минимум двух людей, а это значит, не может быть только односторонней инициативы. Подумайте, кто больше вкладывается в дружеские отношения. Возможно, вы чувствуете себя измученной после постоянных попыток придумать активность для вас с подругой или для компании друзей. Наш эксперт предупреждает, что подобный тип дружбы крайне нездоровый и ведет лишь к разочарованию в людях. Подумайте об этом уже сейчас.

Вы не можете доверять подруге

Современные молодые люди признаются, что близкая подруга — единственный человек, которому они могут довериться. Хорошо, если и в вашей жизни она есть. Полина:

«Когда вы понимаете, что не можете поделиться с подругой важными новостями, это значит, вы боитесь осуждения и непринятия с ее стороны. В дружбе просто недопустимо развитие чувства вины».

В чем смысл ваших отношений с человеком, от которого приходится что-то скрывать?

Вам делают замечания

Психологи уверены, что даже любовный партнер не имеет права делать замечаний не по существу, что уж говорить о друзьях. Никто не отрицает важность здоровой критики, но если ваши дружеские отношения держатся на том, что вы встречаетесь, чтобы выслушать упреки подруги в свой адрес, вашу дружбу трудно назвать здоровой.