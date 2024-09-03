Секс-коуч назвал «наименее женственный» предмет гардероба

Секс-коуч Стирлинг Купер, как он сам себя называет, поделился секретами соблазнения и мужественности в подкасте Frankifyy. И хотя советы экс-порноактера были адресованы мужчинам, они не на шутку возмутили женскую часть аудитории. А все потому, что инфлюенсер позволил себе назвать «наименее женственную» одежду, в которой, по его мнению, девушки не должны приходить на свидание. Главный минус этого предмета гардероба, по словам «эксперта», — он «дисциплинирует» кавалеров. Не поверите, это — джинсы.

«Я бы посоветовал перед свиданием: "Не надевай джинсы". Если ты наденешь джинсы, я пойду домой. Коротко и ясно», — высказался гость подкаста.

Реакция не заставила себя ждать:

«Ему не нравятся джинсы на свидании? Ну, мне не нравятся женоненавистничество и проблемы с контролем», — гласит один из комментариев.

Слушатели усомнились, что подобные сексистские условия со стороны мужчины способны вдохновить женщину на повторное свидание.