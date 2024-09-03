Психолог дала совет по расставанию

Краткосрочные отношения можно завершить по телефону, длительные — требуют разговора вживую.

Для безболезненного разрыва с партнёром рекомендуется провести практику «отделения». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Мария Манина.

«Наша задача расстаться так, чтобы ни нам, ни другому человеку не было больно. Мы отличаемся от животных, у нас кроме эмоций и чувств есть наша разумная часть. В расставании нужно думать о том, как будет другому человеку, это красивый закон жизни, когда мы хотим, чтобы к нам относились так же, как мы хотим получать отношение к себе. Проявите уважение к человеку, с которым вы расстаётесь.Вообще, расставание и отпускание очень сильно связаны, потому что расставание как маленькая смерть отношений, просто у них может быть разная степень близости. И мы всегда себя спрашиваем, как бы я предпочёл, чтобы со мной расстались. Если мне будет нормально, чтобы со мной расстались по телефону, то хорошо. Всё зависит от близости. Если это какое-то мимолётное знакомство, то ладно. Если это длительные отношения, вам ещё к тому же что-то нужно поделить, то тут важно разговаривать и договариваться. А ещё лучше сделать практику отделения от человека, чтобы не быть на эмоциях. Лучше всего представлять, что вы в контакте с человеком чем-то обменялись, вы ему отдали что-то своё, и он отдал вам что-то ваше».

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