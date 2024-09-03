Восемь жизненных принципов для счастливой жизни

Беспринципные личности довольствуются сиюминутной выгодой, но не встречают уважения. Кроме того, в отсутствие ориентира им приходится полагаться на счастливый случай. Тем не менее стать девушкой с принципами может каждая. Но если вам сложно сформулировать свои собственные, предлагаем воспользоваться нашей «шпаргалкой».

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Жить своей жизнью

Неуверенность в себе — меньшее, с чем вы столкнетесь, ориентируясь на чужие авторитетные мнения со стороны. Держитесь подальше от пессимистов, которые не верят в ваши возможности и таланты. А если вы оказались заложницей родительских ожиданий — помните, что несчастная дочь не сделает их счастливыми. Порой мы понимаем, что хотели от жизни другого, лишь когда нарастает внутреннее недовольство — тем не менее никогда не поздно прислушаться к себе.

Фокусироваться на важном

Социальные сети и медиа поощряют нас покупать вещи, которые нам не нужны. Когда мы видим, что у других есть то, чего нет у нас, — желание сравнять «счет» и завладеть вещью может быть невероятно сильным. Но так уж важна погоня за вещами или это все же пустая трата времени? В поисках смысла жизни важно освободиться от примитивных желаний, чтобы «нащупать» что-то действительно стоящее, что наполнит вашу жизнь смыслом.

Ценить любые обстоятельства

Что для одних — тяжелый кризис, для других — окно возможностей. Правда в том, что, когда мы не контролируем ситуацию, выбор, как относиться к тем или иным событиям, все равно остается за нами. Гибкость и умение адаптироваться к любой жизненной ситуации — залог счастливой жизни, потому что стабильности, по сути, не существует: малозаметные изменения происходят каждый день — и вот вы уже в иных обстоятельствах.

Не откладывать дела на завтра

Казалось бы, у вас всегда есть понимание ситуации и хороший план, но преуспеть не получается? Возможно, вы из тех, кто довольствуется хорошим планом и делает первый шаг слишком поздно, когда он уже не актуален. Привычка «не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня» изменит вашу жизнь, если вы отнесетесь к этому тезису со всей серьезностью. Помните, что времени всегда меньше, чем кажется. Никогда не дожидайтесь удобного момента — его может не представиться вовсе.

Становиться лучшей версией себя

Мы часто позволяем сомнениям и страху удерживать нас от наполненной жизни. Это мешает нам постоянно расти и становиться лучшей версией самих себя.

«Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали», — писал Марк Твен.

В ваших силах создать ту удивительную жизнь, о который вы мечтаете, — даже если кажется, что у вас недостаточно информации, опыта, средств. Опыт неминуемо приведет вас к личностному росту.

Быть скромной

Речь не о том, чтобы стесняться собственных достижений и краснеть от похвалы. Скорее, о том, чтобы не тратить время на хвастовство и пускание пыли в глаза. Истинные достоинства и достижения не нуждаются в дополнительном привлечении внимания. Вместо того чтобы стараться произвести хорошее впечатление, сосредотачивайтесь на том, что действительно приносит пользу, а не сиюминутную зависть окружающих.

Идти к мечте

«Правильные» мечты — это не туманные грезы спросонья, а вполне конкретная, вдохновляющая цель. Если вы не понимаете, к чему стремитесь, и пускаете жизнь на самотек, легко оказаться втянутой в рутину из нелюбимой работы, вредных привычек и безрадостных отношений. В этом случае нет ни роста, ни изменений, ни трансформации. Вместо того, чтобы стремиться к своей мечте и расти каждый день, вы словно застреваете в чистилище, где вас никто не держит. Стоит лишь захотеть двигаться дальше.

Уделять время семье и друзьям

Одна из самых удачных инвестиций, которую вы можете сделать в жизни, заключается в том, чтобы найти достаточно времени для близких вам людей. Исследование, в котором приняли участие более 300 тысяч человек, показало, что отсутствие крепких взаимоотношений увеличивает риск преждевременной смерти от всех причин на 50%. Вероятно, это связано с тем, что социальные связи помогают нам снизить уровень гормонов стресса и повысить уровень гормонов счастья. Одиночество, напротив, оказывает эффект, сравнимый с вредными привычками.