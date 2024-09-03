Мокрая фобия: как преодолеть страх воды?

Устранение страха воды – это не просто физическая задача, но и психологическая.

© Inc-News

Страх воды или гидрофобия – это достаточно распространенная проблема, которая может серьезно ограничивать жизнь. Он мешает отдыхать на пляже, плавать в бассейне, даже просто принять душ. Но хорошая новость в том, что это не приговор, и страх можно преодолеть. Основатель школы плавания SwimRocket Никита Кислов рассказал о том, как тренер по плаванию может помочь справиться с данной фобией.

«Страх воды – это не причуда, а реальная проблема, которая требует внимания. Но важно понимать, что боязнь можно преодолеть с помощью правильного подхода и поддержки специалиста. Конечно, в первую очередь требуется помощь психолога, но профессиональный тренер по плаванию, обладающий необходимыми знаниями и опытом, ускорит процесс привыкания к воде и подскажет, как сделать воду другом», – поясняет основатель школы плавания SwimRocket Никита Кислов.

Почему возникает страх воды?

Причины могут быть совершенно разнообразные:

Негативный опыт в прошлом. Многие люди боятся воды из-за того, что раньше с ними что-то случилось неприятное в ней, например, если им приходилось тонуть. Также причина может крыться в страхе перед глубиной, неуверенности в своих силах;

Недостаток информации. Иногда боязнь воды возникает из-за скудных знаний о плавании и о том, как себя обезопасить;

Физиологические особенности. У некоторых людей может быть негативная реакция организма на воду, например, чувство холода или неприятные ощущения на коже;

Психологические факторы. Боязнь может быть связана с низкой самооценкой, тревожностью, неуверенностью в себе.

Форсирование событий в обучении плаванию оставляет психологическую травму у человека.

Как преодолеть страх?

Этот процесс требует времени и усилий. Но с правильным подходом и поддержкой специалиста вполне возможно освободиться от этой фобии и начать наслаждаться водой. Для того, чтобы погружение в бассейн приносило только радость, следует составить план действий и четко ему следовать.

Не нужно стесняться идти в нулевую или начальную группу обучения плаванию. За эти несколько занятий будет заложена база и придет осознание фундаментальных азов плавания, которые в дальнейшем помогут прогрессировать и переходить далее в группы более высокого уровня.

Помощь психолога

В первую очередь необходимо заручиться поддержкой хорошего психолога или психотерапевта. На самом деле страх воды может быть проявлением серьезных внутренних психологических проблем. Специалист поможет выявить причины и разработать индивидуальный план преодоления.

Поддержка тренера по плаванию

Без него не обойтись. Квалифицированный тренер обучит навыкам безопасного поведения на воде. Можно начать с занятий на суше, а потом постепенно погружаться в бассейн: сначала по щиколотку, затем по колени и так далее. Важно найти спокойное место с мелкой водой и постепенно увеличивать глубину. Поддержка тренера здесь незаменима. Опытный инструктор научит основам и поможет постепенно овладеть навыками плавания. Главное – выбрать специалиста с хорошей выдержкой, ведь форсирование событий в данной ситуации совсем ни к чему.

Позитивный настрой

Важно поверить в себя и в свои силы. Можно говорить себе, что вы сможете преодолеть эту фобию, и сосредоточиться на положительных аспектах плавания. Использование разных методов релаксации, таких как дыхательные упражнения, медитация и йога, позволяет успокоиться и настроиться на позитив.

Важную роль играет поддержка близких. Их поощрение и понимание будут очень помогать.

Советы от эксперта

Не стоит торопиться. Преодоление боязни воды – это процесс, который требует времени. Не следует думать, что удастся сразу побороть свой страх.

Не нужно стесняться просить помощь у специалиста. Он поможет разработать индивидуальный план преодоления боязни. Если страшно, нельзя заставлять себя заходить в воду.

Устранение страха воды – это не просто физическая задача, но и психологическая. Важно понимать, что боязнь можно преодолеть, и что вы в силах изменить свою жизнь. Используйте правильный подход, не бойтесь просить помощи, и сможете освободиться от фобии и начать наслаждаться тренировками в бассейне и на открытой воде.