Сексолог поделился четырьмя приемами для усиления оргазма

Даже если у вас нет особых проблем с достижением оргазма в паре, вы можете вывести его на совершенно новый уровень. О том, как этого добиться, нам рассказал сексолог Игорь Тулин.

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Не исключайте прелюдию

Когда в паре нет проблем с быстрым возбуждением, нередко партнеры буквально полностью игнорируют этап прелюдии, чего наш эксперт настоятельно не рекомендует делать. Если для мужчины прелюдия по большей части важна для первого этапа максимального возбуждения, то женщина настраивается более медленно, и момент с прелюдией для ее удовольствия стратегически важен. Игорь:

«Потратьте хотя бы пару минут на прелюдию ради партнерши. Вы удивитесь, на какой уровень выйдет ваш секс».

Простимулируйте эрогенные зоны

На нашем теле намного больше эрогенных зон, чем вы думаете, и располагаться они могут в самых неожиданных местах, например, на затылке. Все очень индивидуально, и вам необходимо хорошо изучить тело партнера, прежде чем вы обнаружите части тела, стимуляция которых доводит вторую половинку до высшей степени возбуждения. Сексолог рекомендует акцентировать внимание на эрогенных зонах не только во время предварительных ласк, но и во время самого процесса.

Используйте секс-игрушки

Не верьте партнеру, если он уверяет, что вы прекрасно обойдетесь без игрушек для взрослых. Современные секс-игрушки существуют в самых невообразимых форматах, так что каждый найдет что-то для души и тела. Используя игрушку, вы сможете усилить оргазм в несколько раз, человек просто физически не способен повторить мощность стимуляции специально созданного для этих целей устройства. Главное, чтобы выбранная игрушка устраивала вас обоих.

Не теряйте зрительный контакт

Прямой взгляд глаза в глаза — мощнейший стимулятор. Игорь:

«Старайтесь выбирать позы, которые предусматривают такой зрительный контакт. Не спешите и в момент пика просто не отрывайте взгляд друг от друга».

Интенсивность оргазма в этом случае вас буквально шокирует.