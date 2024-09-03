Какая привычка приведет вас к бедности

Привычка просыпаться впритык к началу рабочего дня грозит обернуться бедностью, пришли к выводу ученые, пишет портал «ProГород». Исследования показали, что успешные люди начинают свой день задолго до начала рабочих задач. Так, американские предприниматели Билл Гейтс и Марк Цукерберг уделяют время физическим упражнениям, самообразованию и личным делам.

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Подъем задолго до начала работы помогает не только улучшать навыки, но и поддерживать высокий уровень энергии в течение всего дня, отмечают эксперты. Встав впритык к работе, человек лишается возможности спокойно начать день. Это грозит стрессом и снижением продуктивности. Отсутствие утренней рутины приводит к тому, что люди не успевают саморазвиваться и планировать. В долгосрочной перспективе это может обернуться финансовыми трудностями.

Авторы публикации пояснили, как изменить такую привычку. Эксперты предлагают пересмотреть утренние ритуалы, а также рекомендуют вставать раньше и использовать это время для занятий, которые способствуют личностному и профессиональному росту. Можно заняться чтением, физическими упражнениями или планированием дня.

Ранее психолог объяснил, какая привычка вредит отношениям с коллегами. Сплетни и опоздания могут испортить впечатление о человеке в глазах сослуживцев.