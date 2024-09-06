Названы два ключевых аспекта для счастливой жизни

Ученые из Университета Квебека и Университета Монктона (Канада) раскрыли, какие аспекты могут обеспечить человеку счастливую жизнь. Это страсть к интересным занятиям и самомотивация.

Исследователи организовали пять экспериментов, которые проводились с разницей в несколько лет. В них приняли участие молодые люди из США и Канады. Ученые отслеживали их психологическое состояние разными методами, в том числе с помощью опросов и заполнения дневников.

В результате люди с самым высоким уровнем психологического благополучия сообщили об увлеченности четырьмя видами повседневной деятельности: учебой, любимыми хобби, романтическими отношениями и дружбой. Рутинные дела, например, домашние обязанности, не вызывали у них увлечения, но они подходили к их выполнению с высоким уровнем осознанности и самомотивации, сообщает Motivation and Emotion (MAE).

Ученые также установили, что ежедневные положительные эмоции улучшают долгосрочное психологическое благополучие.

«Самые счастливые люди – это те, кто не только страстно погружается в приятные занятия, но и подходит к менее приятным задачам, таким как работа по дому, с чувством ответственности и самомотивации», – заявили авторы.

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