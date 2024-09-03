Мужчина начал платить жене за секс по необычной причине

Мужчина решил начать платить жене за секс и привел этому необычное объяснение. Причину своего решение он объяснил актрисе и ведущей подкаста Келли Мак, пишет издание Metro.

© unsplash

По словам Мак, она, когда гостила у подруги и ее мужа, заметила в доме банку с деньгами. Мужчина объяснил, что устал слушать жалобы супруги на ежегодные дешевые поездки в честь ее дня рождения.

«Я создал стимул — банку-копилку. Каждый раз, когда она занимается со мной сексом, я кладу в нее 20 долларов. Когда до ее дня рождения останется месяц, мы потратим скопившуюся сумму на путешествие», — объяснил он.

При этом Мак обратила внимание на то, что пара использует банку с января, однако в ней всего семь или восемь банкнот.

Сексолог Аннабель Найт предостерегла от такого способа подогреть отношения.

«Если на каком-либо этапе банку используют для принуждения или поощрения другого к сексу, это становится большой проблемой, и практику необходимо немедленно прекратить. Есть и вероятность того, что один или оба партнера будут рассматривать секс как рутинную работу или обязательство», — предупредила она.

Однако, добавила Найт, подобная копилка может и стимулировать отношения: если ни одна из сторон не испытывает вины или стыда, а пара использует деньги в дополнение к близости и для достижения общих финансовых целей.

«Можно даже усложнить правила, назначив за каждое действие разную сумму денег, например, фунт за поцелуи против 10 фунтов за секс. Затем, через год или полгода, вы опорожните банку и потратите деньги на что-нибудь романтическое вместе!» — заключила она.

Ранее эксперты бренда секс-игрушек Fleshy назвали малоизвестную эрогенную зону у мужчин, стимуляция который дает яркие и необычные эмоции. Она расположена на уздечке с нижней стороны пениса — иногда ее называют «струна банджо».