Мужчины и женщины вспомнили самые ужасные первые свидания

Мужчин и женщин попросили вспомнить самые ужасные случаи, которые произошли с ними на первом свидании. Их ответы опубликовало издание HuffPost.

© Lenta.ru

Комик Вирджиния Джонс рассказала, что однажды была на свидании, во время которого ее кавалер высморкался в руку, показал ей содержимое ладони, а затем слизнул мокроту и проглотил.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что мне следовало сразу уйти, но вместо этого я застыла, как олень в свете фар. Настолько сильным было отвращение», — вспомнила Джонс.

Писатель Бенни Нвокеабия признался, что однажды сбежал с первого свидания, испугавшись неадекватной партнерши. По его словам, сначала девушка сравнила его с бывшим возлюбленным, рассказала об изменах экс-партнера, а затем призналась, что однажды чуть не убила парня.

«Она говорила это с серьезным лицом, без намека на сарказм», — утверждает писатель.

О странном ухажере рассказала сценаристка Джанет Кинонес. По ее словам, мужчина после первого свидания позвонил ей и обозвал лгуньей. Оказалось, он провел расследование и выяснил, что девушка якобы замужем. Правда, имя супруга, которое он узнал, на самом деле принадлежало отцу, а не мужу сценаристки.

Студент Мохташам Якуб рассказал, что однажды пригласил на свидание девушку. Все шло хорошо, но в середине вечера неожиданно появилась ее мать.

«Они болтали о свадьбе, на которую их пригласили, заказали еду, поели и вместе ушли», — пожаловался молодой человек.

Ранее мужчины в разделе AskReddit форума Reddit назвали самые привлекательные женские странности. Многие признались, что им нравятся растяжки на бедрах и морщинки вокруг глаз.