Как понять, что мужчина видит вас своей будущей женой

Психолог Александрова: о желании мужчины жениться говорит его открытость вам. Когда отношения переходят на новый уровень, большинство интересует, насколько серьёзны намерения партнёра и видит ли он совместное будущее. Проще говоря — собирается ли жениться. Есть общие признаки, по которым можно определить, что мужчина рассматривает вас в качестве жены. Ими с «Секретом фирмы» поделилась психолог.

Как понять, что мужчина видит в вас свою будущую жену

Строит долгосрочные планы

Если партнёр регулярно включает вас в свои планы на будущее, это важный сигнал о серьёзности его намерений.

«Обсуждение таких тем, как совместное жильё, совместные отпуска, а также дальние перспективы — например, дети и их воспитание, указывает на то, что он видит вас рядом с собой на долгие годы», — Евгения Александрова, психолог, эксперт по семейным отношениям.

Но важно учитывать, что иногда мужчины закидывают психологические «крючки», обещая такое будущее лишь на словах, предупредила специалист. Так они переводят внимание, например, со своего недостойного поведения на то, о чём мечтает каждая женщина.

Поэтому судить о серьёзности намерений нужно по поступкам.

Делится с вами своими ценностями

Мужчина, который рассматривает вас как свою будущую жену, будет стремиться к тому, чтобы вы знали о его жизненных ценностях, убеждениях и принципах.

«Он будет открыто говорить о том, что для него важно, и стараться понять, насколько ваши взгляды на жизнь совпадают. Совпадение ключевых ценностей — основа крепкого брака», — Евгения Александрова, психолог.

А ещё то, что партнёр начинает открывать вам душу — тоже хороший знак, который подтверждает, что вы его к себе расположили.

Заботится о вашем благополучии

Мужчина с серьёзными намерениями заботится не только о том, чтобы вы были счастливы в данный момент, но и о вашем будущем благополучии.

«Он будет поддерживать вас в достижении ваших целей, поощрять развитие и всегда стремиться к тому, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно в любых ситуациях», — Евгения Александрова, психолог.

Такой подход показывает, что он видит вас не просто как спутницу, но и как человека, с которым хочет прожить всю жизнь.

Открыт с вами и не ведёт двойную жизнь

По словам психолога, с мужчиной должно быть всё просто и понятно: настолько, что вам даже не приходится спрашивать, где он и с кем. Рассказывает сам.

Обратная ситуация: партнёр периодически исчезает из вашей жизни, а потом снова появляться, отвечает на звонки и сообщения в определенное время.

Это явный признак того, что избранник не видит с вами будущего в семейной жизни, да и, возможно, она у него уже есть с другой женщиной, считает Александрова.

Совершает ради вас поступки, исходя из своего дефицитного ресурса

У мужчин существует 4 вида дефицитных ресурсов: деньги, время, эмоции и энергия.

«Когда женщина не ценна и не рассматривается в роли жены, то мужчины не будут напрягаться и жертвовать своим дефицитным ресурсом ради её блага или чтобы просто сделать ей приятное», — Евгения Александрова, психолог.

Например: у мужчины дефицитный ресурс — время. Замечая, что его женщина устала от декретных будней, покупает путёвку в её любимый санаторий, а сам берёт выходные, чтобы посидеть с детьми дома.

Таким образом, он пожертвовал тем, что ему и так не хватает — временем, сделав поступок, который направлен исключительно на женщину.

Собеседница «Секрета фирмы» подчеркнула, что понимание серьёзности намерений мужчины важно для гармоничного развития отношений.