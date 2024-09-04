Секс-эксперт развеяла популярный миф о размере пениса

Секс-эксперт Жоржетта Калли рассказала, что многие преувеличивают важность размера пениса. В комментарии для The Sun она развеяла миф о том, что качество секса зависит исключительно от размера мужского полового органа, и опровергла другие популярные заблуждения.

Калли объяснила, что большинство вагинальных нервных окончаний находятся около входа во влагалище, поэтому размер не так важен, как принято считать. Гораздо большую роль играет техника и эмоциональная связь, считает она. К тому же предпочтения женщин насчет размера пениса варьируются в зависимости от ситуации и конкретного любовника.

Также секс-эксперт посоветовала не верить тем, кто заявляет, что использование интимных игрушек — это измена.

«Учитывая, что 75-90 процентов женщин не могут достичь оргазма только от проникновения, использование вибратора может помочь многим из них получить удовольствие», — уточнила специалистка.

Не соответствует действительности и миф, что сексуальная дисфункция бывает только у мужчин, продолжила Калли. По ее словам, от 30 до 50 процентов сексуально активных женщин сталкиваются с трудностями с достижением оргазма, болью во время секса и низким либидо.

Калли добавила, что с возрастом либидо не всегда снижается.

«Во время менопаузы сексуальное желание у женщин может меняться, но оно не исчезает у всех. Многие женщины отмечают улучшение качества секса в пожилом возрасте. С возрастом приходит уверенность, женщины знают, чего хотят, и не боятся об этом просить. И порой это только начало лучших лет в постели», — прокомментировала Калли.

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