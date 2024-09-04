Психолог перечислила ошибки, которые разрушат любой союз

Психолог Александрова: серьёзные разговоры делают из женщины «маму» для мужчины. Без взаимных чувств невозможны крепкие отношения. Однако только их мало, чтобы построить действительно прочный союз. Иногда препятствием на пути к романтической идиллии встают незаметные на первый взгляд ошибки, которые в итоге превращаются в фатальные. «Секрет» узнал у эксперта, что портит любые отношения.

Какие фатальные ошибки можно допустить в отношениях

Неправильное сближение

Есть три уровня сближения в паре, рассказала «Секрету» психолог, сексолог Евгения Александрова:

эмоциональный (совместно переживаемые эмоции);

интеллектуальный (разговоры на разные темы);

физический (это не только секс, но и объятия, поцелуи, прикосновения, флирт).

Важно проходить эти уровни по порядку — сверху вниз. Если нарушить порядок и перейти сразу к физическому уровню, сближения не будет, заявила психолог.

Сцены ревности

Доверие — это основа любых отношений. Без него отношения могут рассыпаться, даже если чувства ещё не остыли, отметила Александрова.

Постоянные подозрения, ревность, проверка телефона и социальных сетей — всё это создаёт эмоциональную дистанцию, добавила она.

Постоянное выяснение «а что между нами?»

Коммуникация — ключевой элемент здоровых отношений. Однако вечные выяснения отношений всё портят.

«Серьёзные разговоры за кухонным столом делают из вас “маму” для мужчины, а не его женщину. Не нравится что-то в отношениях и вы хотите что-то изменить? Покажите это на действиях, а не на словах», — сказала психолог.

Постоянная критика и негатив

В отношениях важно поддерживать друг друга, а не подчёркивать недостатки.

Постоянная критика и негативные замечания могут разрушить уверенность партнёра и привести к потере эмоциональной близости, объяснила Александрова.

Когда партнёры начинают больше ругать друг друга, чем хвалить, это тревожный знак, что отношения движутся в неправильном направлении.

Отсутствие физической близости

Физическая близость — неотъемлемая часть любых отношений. Когда между партнёрами пропадает интимная связь, они начинают отдаляться друг от друга не только физически, но и эмоционально.