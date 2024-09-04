Как вести половую жизнь без вреда для организма и психики

Секс – один из важнейших аспектов взаимоотношений между людьми. При этом он невозможен без сексуального здоровья, которое подразумевает не только изучение сексуальности и получение удовольствия, но и безопасность – физическую и эмоциональную. Ко Всемирному дню сексуального здоровья 4 сентября «ФедералПресс» подготовил памятку о безопасной сексуальной жизни – этот чек-лист позволит позаботиться о себе, своем теле и эмоциях и поможет избежать негативных ситуаций – от половых болезней до секса по принуждению.

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Когда речь заходит о сексуальном здоровье, врачи и сексологи выделяют несколько аспектов, которыми не стоит пренебрегать. Как правило, для того, чтобы вести здоровую сексуальную жизнь, рекомендуют в первую очередь обеспечивать базовые физические и психические потребности организма, а также личную безопасность.

В целом аспекты сексуального здоровья можно разделить на три большие группы – это забота о половом здоровье, о теле, об эмоциональном состоянии. Ниже раскрываем подробно каждый из них и рассказываем, куда и к кому обращаться, если в сексуальной жизни складываются проблемы.

Забота о половом здоровье

Наибольшую опасность в сфере сексуальных отношений представляют инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Среди часто встречающихся – ВИЧ, сифилис, гонорея, хламидиоз, вирусные гепатиты, папилломавирус, генитальный герпес, трихомониаз. Четыре из них – сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз – излечимы, главное, начать терапию оперативно. Остальные инфекции вирусные и полному излечению не поддаются.

В связи с этим врачи призывают всегда быть настороже при выборе половых партнеров, обращать внимание на состояние своего здоровья, фиксировать любые изменения и подозрительные симптомы. Так, для многих ИППП характерен общий набор симптомов: зуд и покраснение кожи и слизистых половых органов, нехарактерные выделения, болезненные мочеиспускания, боль во время полового акта. При этом, обращает внимание Всемирная организация здравоохранения, бывают случаи, когда заболевания протекают бессимптомно. Последний факт особенно тревожный, поскольку без регулярных осмотров у врача можно пропустить болезнь на первых этапах, и это выльется в серьезные осложнения – от повышения вероятность заразиться ВИЧ до бесплодия.

Как обезопасить себя

Использовать средства контрацепции в зависимости от нужд, предпочтений и особенностей здоровья: презервативы, внутриматочные спирали и кольца, противозачаточные таблетки и другие варианты. Отметим, что о таблетках, спиралях, кольцах нужно консультироваться с врачом.

Регулярно – раз в 6–12 месяцев – проходить осмотры у гинеколога и уролога.

Регулярно сдавать анализы на ИППП – особенно если половых партнеров несколько или если были настораживающие сексуальные контакты.

Изучать информацию о сексуальном здоровье. Узнавать больше об анатомии и физиологии человека, о профилактике половых инфекций и о методах контрацепции. Не бояться задавать вопросы специалистам, например терапевту, гинекологу или сексологу.

Забота о теле

Сексуальное здоровье невозможно без заботы о теле. Сюда входит и отказ от вредных и пагубных привычек, и сбалансированное питание, и занятия спортом, и хороший сон, и регулярные проверки здоровья. Важно следить за тем, как тело реагирует на те или иные изменения, в каком оно состоянии, нет ли предпосылок для заболеваний, которые негативно скажутся на сексуальной и репродуктивной функции.

Особенно врачи и сексологи обращают внимание на вредные привычки и зависимости. В результате употребления алкоголя и наркотиков может снижаться либидо, в случае тяжелых зависимостей речь идет о сексуальных дисфункциях, в частности об импотенции у мужчин. Более того, сексуальные отношения в состоянии опьянения и под воздействием веществ, когда ослабляется контроль над ситуацией, опасны – повышается риск заразиться ИППП и нарваться на насилие.

Как поддерживать тело здоровым

Проходить регулярные медобследования. Проверять здоровье можно в рамках диспансеризации по ОМС, во время медосмотров по месту учебы или работы или по программам в частных клиниках. Диспансеризация по полису в поликлиниках у дома доступна всем взрослым: по графику в зависимости от возраста ее проходят раз в три года или каждый год. Почитайте, кому и когда нужно обследоваться и как во время диспансеризации проверяют здоровье.

Не игнорировать тревожные изменения в сексуальном здоровье. При возникновении минимальных сексуальных проблем – от болей при половом акте до снижения либидо – важно обращаться к гинекологу, урологу, сексологу.

Следить за обеспечением базовых потребностей организма. Это сбалансированное питание, физическая активность, здоровый полноценный сон, а также необходимый отдых.

Отказаться от пагубных привычек – алкоголя, наркотиков, сигарет, чрезмерного употребления сладкого.

Забота об эмоциональном состоянии

Наконец, третья составляющая сексуального здоровье – стабильное эмоциональное состояние. Оно позволяет строить открытые и честные отношения с партнерами, не испытывать сексуальных дисфункций, а также в целом быть в безопасности – не подпадать под манипуляции, которые могут привести к эмоциональному, физическому насилию, участию в неприемлемых сексуальных практиках, незащищенному сексу.

Как обеспечить эмоциональное и психическое благополучие

Заботиться о психологическом здоровье. Постоянный стресс, тревожность, навязчивые негативные состояния могут влиять на сексуальную активность и в целом на восприятие себя в сексуальном плане. В таких ситуациях лучше не затягивать и обращаться за консультацией к психологу, сексологу или психотерапевту.

Вести открытую и честную коммуникацию с партнером. Важно обсуждать вопросы, касающиеся секса – от личных предпочтений до границ и явных табу. Также важно говорить «нет» в ситуациях, когда чувствуете дискомфорт, неуверенность, тревогу и страх. При этом нужно помнить, что и у партнера есть такое же право не делать в сексуальных отношениях того, что он не хочет. Если с каким-то из этих аспектов возникают сложности, замалчивать это не стоит, лучше обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

Не забывать о своих правах на защиту от сексуального насилия, принуждения, дискриминации, а также о том, что у каждого есть право отказаться от любого сексуального контакта. Важно помнить, что в любой опасной ситуации вы можете обратиться за помощью к правоохранительным органам и к благотворительным организациям, которые специализируются на решении таких проблем.

Ранее мы рассказывали о ВИЧ-инфекции – одной из неизлечимых инфекций, передающихся половым путем: почитайте, что известно о заболевании, как еще передается ВИЧ и какой анализ позволяет его выявить.