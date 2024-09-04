Гинеколог назвала лучшее время для секса у мужчин и женщин

Периоды желания интимной близости у мужчин приходятся в основном на утро, а у женщин оно зависит от фазы менструального цикла, рассказала LIFE.ru гинеколог Ольга Уланкина. По ее словам, в этом виновато действие гормонов.

У мужчин пик уровня тестостерона, основного гормона, отвечающего за либидо, отмечается в утренние часы — примерно с 6 до 9 утра. В этот период концентрация этого гормона максимальная и многие мужчины ощущают наибольшее влечение. Кроме того, утреннее пробуждение сопровождается высоким уровнем кортизола, который отвечает за бодрость, — отметила гинеколог.

Она добавила, что при этом у женщин все наоборот, и чтобы либидо поднялось, им нужно чувствовать себя расслабленно и спокойно, что случается обычно ближе к вечеру при снижении уровня кортизола и повышении окситоцина — так называемого гормона привязанности.

При этом женская сексуальность также зависит от фазы менструального цикла из-за изменения уровня прогестерона и эстрогенов — наибольшее желание приходит в середине цикла ближе к овуляции, подчеркнула Уланкина.

Она уточнила, что на либидо сильно влияет психоэмоциональное состояние партнеров, поэтому лучший момент для занятий сексом — тот, когда оба чувствуют себя расслабленно и эмоционально готовыми к интимной близости. Он определяется множеством факторов, таких как стресс из-за работы или домашний уют.

Несмотря на то что пик тестостерона приходится на утро, вечерние часы также считаются благоприятными для интимной близости: тяготы дня позади, уровень стресса снижается, наступает расслабление, а фокус внимания смещается с рабочих и бытовых вопросов на собственное тело, — подытожила врач.

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