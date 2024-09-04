Психолог дал важный совет парам с большой разницей в возрасте

Психолог Михаил Лабковский дал важный совет парам с большой разницей в возрасте. По мнению эксперта, нужно рассматривать свой брак не только с внешней стороны. Об этом Лабковский заявил в своём телеграм-канале.

«Вы думаете о том, как в будущем будете выглядеть вы и ваш партнёр. Однако когда люди вступают в брак, есть сотни других вопросов помимо возраста. Часто в браках с возрастной разницей люди думают о том, что один партнёр будет «старым», а второй — молодым, крепким и сильным. И ему захочется гулять на стороне, выбрать себе кого-нибудь «помоложе» и на этом брак даст трещину. Либо то, что у партнёра постарше начнутся проблемы со здоровьем и второе, третье, десятое. Но все эти вопросы напрямую касаются уверенности», — уверен психолог.

Эксперт подчёркивает — никто не мешает более взрослому партнёру продолжать ухаживать за собой, поддерживать форму, вкусно и здорово питаться, самореализовываться, искать новые хобби и жить на полную. За проблемой «муж младше, пройдёт пять лет — и я бабка» может стоять и что-то другое: вопрос в разнице должностей, уровне заработка, сексуальной совместимости и так далее. Не некоторых давит и общественное порицание. Важно понять, что именно не даёт покоя.