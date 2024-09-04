Сексолог рассказала, как найти эрогенные точки на теле женщины

Скажи на ушко: гид по женскому возбуждению для мужчин
Возбуждение партнерши — довольно непростой процесс, требующий от мужчины определенных знаний о женском теле и психологии. О том, что прелюдия необходима, большинство уже знает. Но что там у женщин с эрогенными зонами? Здесь представители сильного пола нередко «плавают». Сексолог Марина Мирошина предлагает вниманию мужчин «карту» эрогенных зон, которые ни в коем случае не стоит пропускать.
Проверьте реакцию женщины
В первую очередь, необходимо в принципе понять, настроена ли ваша избранница на близость. Марина: «Никакая супертехника возбуждения не поможет, если женщина раздражена или просто не в настроении. Постарайтесь отодвинуть свое непреодолимое желание близости и почувствуйте ее настроение». Если дама совсем не против завершить вечер в постели с вами, можно переходить к тем самым эрогенным зонам.
Как понять, на какие зоны обратить внимание
По словам нашего эксперта, каждая девушка реагирует на стимуляцию определенной зоны по-своему. Универсальной техники не существует. Тем не менее, специалисты приводят общую схему эрогенных зон на теле женщины: чем тоньше кожа, тем более восприимчивая к ласкам часть перед вами.
Марина: «Лайфхак для мужчин — женщины неосознанно подчеркивают свои индивидуальные эрогенные зоны, например, носят браслеты или массивные украшения в области шеи, обратите внимание на этот момент».
Самые чувственные зоны на теле женщины
- Шея.
- Спина.
- Область под коленями.
- Соски.
- Губы.
- Внутренняя сторона бедра.
- Мочки ушей.
- Клитор.
- Ягодицы.
Как уже говорил наш эксперт, далеко не каждая женщина сама подозревает, какая из зон наиболее хорошо работает в ее случае, в такой ситуации вам придется экспериментировать, пока вы вместе не выработаете идеальную технику конкретно для вашей пары.