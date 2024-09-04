Сексолог рассказала, как найти эрогенные точки на теле женщины

Возбуждение партнерши — довольно непростой процесс, требующий от мужчины определенных знаний о женском теле и психологии. О том, что прелюдия необходима, большинство уже знает. Но что там у женщин с эрогенными зонами? Здесь представители сильного пола нередко «плавают». Сексолог Марина Мирошина предлагает вниманию мужчин «карту» эрогенных зон, которые ни в коем случае не стоит пропускать.

Проверьте реакцию женщины

В первую очередь, необходимо в принципе понять, настроена ли ваша избранница на близость. Марина: «Никакая супертехника возбуждения не поможет, если женщина раздражена или просто не в настроении. Постарайтесь отодвинуть свое непреодолимое желание близости и почувствуйте ее настроение». Если дама совсем не против завершить вечер в постели с вами, можно переходить к тем самым эрогенным зонам.

Как понять, на какие зоны обратить внимание

По словам нашего эксперта, каждая девушка реагирует на стимуляцию определенной зоны по-своему. Универсальной техники не существует. Тем не менее, специалисты приводят общую схему эрогенных зон на теле женщины: чем тоньше кожа, тем более восприимчивая к ласкам часть перед вами.

Марина: «Лайфхак для мужчин — женщины неосознанно подчеркивают свои индивидуальные эрогенные зоны, например, носят браслеты или массивные украшения в области шеи, обратите внимание на этот момент».

Самые чувственные зоны на теле женщины

Шея.

Спина.

Область под коленями.

Соски.

Губы.

Внутренняя сторона бедра.

Мочки ушей.

Клитор.

Ягодицы.

Как уже говорил наш эксперт, далеко не каждая женщина сама подозревает, какая из зон наиболее хорошо работает в ее случае, в такой ситуации вам придется экспериментировать, пока вы вместе не выработаете идеальную технику конкретно для вашей пары.