Женщина отказалась от секса на семь лет и рассказала о результатах

Блогерша и дизайнер Алексис Тернер рассказала, как отказалась от случайных связей и близости семь лет назад и какие целибат принес результаты. Историей 32-летней американки делится издание Mirror.

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До воздержания Алексис перенесла удаление матки по медицинским показаниям, а после решила отказаться от секса и других эротических удовольствий, включая мастурбацию.

«Это был способ избежать потенциальных ловушек и эмоциональных потрясений, которые могут возникнуть в интимных отношениях. Придерживаясь этого пути, я нашла уникальное понимание того, что мне действительно нужно и чего я хочу от отношений с другими», — отметила женщина.

Она добавила, что готова изменить своим принципам только ради достойного мужчины, с которым заключит брак.