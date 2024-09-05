Капризные, но гибкие: что работодатели говорят о зумерах

IT-эксперт Тарасова перечислила плюсы и минусы зумеров для работодателей. Поколение зумеров — первое, выросшее в относительно благополучных условиях. Такой старт, казалось бы, должен был принести им кучу бонусов во взрослой жизни. Однако не все черты поколения Z по душе работодателям. «Секрет» узнал у экспертов, за что начальство любит, а за что критикует зумеров.

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За что работодатели ценят зумеров

Зумеры с детства привыкли к гаджетам, поэтому они хорошо разбираются в технологиях и быстро адаптируются ко всему новому, рассказала «Секрету» генеральный директор ITSpace Ольга Тарасова.

Например, электронные таблицы даются им куда проще, чем представителям более старшего поколения.

Среди других плюсов зумеров, которые ценят работодатели, эксперт выделила умение прямо высказать руководителю, что их не устаивает.

Кроме того, зумеры, по словам Тарасовой, умеют выстраивать рабочий график так, чтобы им было удобно, но можно было закончить все задачи в срок.

А ещё молодые специалисты чётко разделяют работу и личную жизнь, что помогает им избежать выгорания.

Что работодателям не нравится в зумерах

Зумеры могут производить впечатление этаких маменькиных сынков или юных хозяев жизни, «не нюхавших пороха», отметила в беседе с «Секретом» бизнес-тренер Moscow Business School Елена Рисберг.

Среди минусов, которые отталкивают работодателей более старшего поколения в зумерах, опрошенные «Секретом» эксперты назвали капризность, нарциссизм, эгоизм, а также сложности с самодисциплиной.

Им сложно сосредотачиваться на какой-либо задаче дольше получаса и запоминать большие объёмы информации.

По мнению экспертов, поколение Z не любит работать на «длинных дистанциях» и часто не готово к тяжёлому труду.

Какие-то из этих минусов легко компенсируются сильными сторонами, а другие сильно влияют на качество работы, отметили собеседники «Секрета».