Россияне стали активнее покупать игрушки от стресса

Медианная стоимость таких игрушек была 272 рубля, что на 11% ниже, чем в прошлом году, подсчитали аналитики «Платформы ОФД».

Соотечественники чаще всего приобретали игрушки, которые можно мять руками (сквиши). Число таких покупок за год возросло на 103%. Медианная цена снизилась на 5%, до 207 рублей.

Также россиян интересовали поп-иты. Их покупки выросли на 35%, а медианная цена на 14%, до 337 рублей, написало РИА «Новости».

Но симпл-димплы жители России стали покупать реже (почти на треть). На них тратили на 13%, 167 рублей.