Психотерапевт дала три совета, которые помогут сблизиться с кем угодно

Несмотря на сложности с налаживанием новых дружеских связей в более старшем возрасте, есть и преимущества — будучи взрослыми мы лучше понимаем, каких друзей ищем и что сами можем предложить в общении. В первую очередь эксперты рекомендуют присмотреться к тем, с кем вы уже поверхностно знакомы, и «проявить доброту». Например, вы можете откликнуться на просьбу знакомых или представиться новому соседу при случае. Не забывайте делать уместные комплименты.

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«Искренние комплименты полезны, потому что они сразу настраивают вас на позитивный лад. Когда вы делаете кому-то комплимент, вы показываете ему, что замечаете его и цените, а это, естественно, заставляет человека чувствовать себя хорошо», —Эмбер Робинсон, психотерапевт

И здесь пора переходить ко второму пункту. Хотя может быть легко обменяться контактами и договориться «как-нибудь встретиться», из настолько расплывчатых намерений, скорее всего, ничего не выйдет. Прежде чем попрощаться, предложите конкретную идею и время.

«Принятие уязвимости — ключ к формированию подлинных связей и настоящей дружбы. Один из способов сделать это — быть менее осторожной и проявлять интерес к тому, что говорят ваши новые друзья», — объяснила Робинсон в интервью Yahoo Life.

То есть третий совет заключается в том, чтобы быть открытой, проявлять искренний интерес и обращаться за помощью, когда это необходимо.