Психотерапевт дала три совета, которые помогут сблизиться с кем угодно

Психотерапевт дала 3 совета, которые помогут сблизиться с кем угодно
Несмотря на сложности с налаживанием новых дружеских связей в более старшем возрасте, есть и преимущества — будучи взрослыми мы лучше понимаем, каких друзей ищем и что сами можем предложить в общении. В первую очередь эксперты рекомендуют присмотреться к тем, с кем вы уже поверхностно знакомы, и «проявить доброту». Например, вы можете откликнуться на просьбу знакомых или представиться новому соседу при случае. Не забывайте делать уместные комплименты.
«Искренние комплименты полезны, потому что они сразу настраивают вас на позитивный лад. Когда вы делаете кому-то комплимент, вы показываете ему, что замечаете его и цените, а это, естественно, заставляет человека чувствовать себя хорошо», —Эмбер Робинсон, психотерапевт
И здесь пора переходить ко второму пункту. Хотя может быть легко обменяться контактами и договориться «как-нибудь встретиться», из настолько расплывчатых намерений, скорее всего, ничего не выйдет. Прежде чем попрощаться, предложите конкретную идею и время.
«Принятие уязвимости — ключ к формированию подлинных связей и настоящей дружбы. Один из способов сделать это — быть менее осторожной и проявлять интерес к тому, что говорят ваши новые друзья», — объяснила Робинсон в интервью Yahoo Life.
То есть третий совет заключается в том, чтобы быть открытой, проявлять искренний интерес и обращаться за помощью, когда это необходимо.